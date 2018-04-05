В Ингушетии до конца года откроется дом пчеловодов

МАГАС , 5 апреля. / ТАСС /. Дом пчеловодов построят в Ингушетии до конца 2018 года, разработан эскизный вариант будущего строения и поведена работа по определению для объекта земельного участка в Назрани , сообщает пресс-служба главы региона.

"Экологически чистый мед стал настоящим брендом нашей республики. И я выступил с такой идеей — возвести Дом пчеловодов, где они смогут собираться, проводить регулярные совещания, обсуждать вопросы и перспективы развития отрасли. Объект должен быть возведен до конца года", — приводит слова Юнус-Бека Евкурова пресс-служба.

Сообщается, что в здании предусмотрели выставочные залы для продукции сельхозпроизводителей республики, которую можно будет попробовать на вкус или приобрести любому желающему. В финансировании объекта примет участие ассоциация пчеловодов субъекта.