В Тульской области стартовали соревнования военнослужащих ВДВ за звание лучшего десантника

Сегодня на полигонах Тульского соединения Воздушно-десантных войсках (ВДВ) стартовал отборочный этап международного конкурса профессионального мастерства военнослужащих «Воин содружества».

11 команд, представляющих соединения и воинские части ВДВ, будут состязаться в воинском мастерстве на звание лучших.

За звание лучшего десантника будут бороться военнослужащие из воинских подразделений, дислоцированных в Пскове, Иванове, Туле, Рязани, Улан-Удэ, Новороссийске, Кубинке, Омске, Уссурийске, Москве, Костроме, Ставрополе и Ульяновске. Особо стоит выделить такие номинации, как «Снайпер», «Профессионал», «Кавалер», «Сударыня» и «Атлет».

В конкурсе принимают участие более 40 военнослужащих ВДВ по контракту, в каждой команде есть представительница прекрасной половина человечества. Все его участники являются победителями первоначальных отборочных туров в своих воинских частях и соединениях.

Десантники будут состязаться в боевой, специальной подготовки, а также продемонстрируют свои литературно-художественные и танцевальные таланты.

Конкурс в ВДВ «Воин содружества» завершится 7 апреля 2018 г.