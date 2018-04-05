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В Тульской области стартовали соревнования военнослужащих ВДВ за звание лучшего десантника
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В Тульской области стартовали соревнования военнослужащих ВДВ за звание лучшего десантника 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие из воинских частей, дислоцированных в Пскове, Иванове, Туле, Рязани, Улан-Удэ, Новороссийске, Кубинке, Омске, Уссурийске, Москве, Костроме, Ставрополе и Ульяновске, будут состязаться в номинациях «Снайпер», «Профессионал», «Кавалер», «Сударыня», «Атлет».
Сегодня на полигонах Тульского соединения Воздушно-десантных войсках (ВДВ) стартовал отборочный этап международного конкурса профессионального мастерства военнослужащих «Воин содружества».
11 команд, представляющих соединения и воинские части ВДВ, будут состязаться в воинском мастерстве на звание лучших.
За звание лучшего десантника будут бороться военнослужащие из воинских подразделений, дислоцированных в Пскове, Иванове, Туле, Рязани, Улан-Удэ, Новороссийске, Кубинке, Омске, Уссурийске, Москве, Костроме, Ставрополе и Ульяновске. Особо стоит выделить такие номинации, как «Снайпер», «Профессионал», «Кавалер», «Сударыня» и «Атлет».
В конкурсе принимают участие более 40 военнослужащих ВДВ по контракту, в каждой команде есть представительница прекрасной половина человечества. Все его участники являются победителями первоначальных отборочных туров в своих воинских частях и соединениях.
Десантники будут состязаться в боевой, специальной подготовки, а также продемонстрируют свои литературно-художественные и танцевальные таланты.
Конкурс в ВДВ «Воин содружества» завершится 7 апреля 2018 г.
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