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В Савелках проходят мероприятия по предотвращению паводковых подтоплений
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В Савелках проходят мероприятия по предотвращению паводковых подтоплений 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
С приходом тепла коммунальщики района Савелки активизировали работу по весеннему благоустройству. В радиостудии «Зеленоград сегодня» первый заместитель главы управы района Савелки Сергей Князев рассказал, что до конца апреля предстоит выполнить большой объем работ по приведению в порядок территорий после зимы.
Под особым контролем сейчас находятся все водоотводящие устройства с целью предотвращения возможного подтопления территорий талыми водами. За последние годы в районе не фиксируются какие-либо серьезные паводковые подтопления, но иногда происходят небольшие разливы воды из-за того, что водоприемные решетки забиты льдом или старой листвой. Поэтому своевременной очистке водостоков уделяется особое внимание. Сотрудники «ГБУ Жилищник» выполняют также ремонтные и малярные работы во дворах, на детских площадках, приводят в порядок все элементы благоустройства, МАФы, цоколи зданий, проводят необходимые мероприятия внутри жилых домов.
По словам С. Князева, в рамках месячника весеннего благоустройства запланирован локальный ремонт асфальтовых покрытий дворовых проездов и тротуаров.
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