В Савелках проходят мероприятия по предотвращению паводковых подтоплений

С приходом тепла коммунальщики района Савелки активизировали работу по весеннему благоустройству. В радиостудии «Зеленоград сегодня» первый заместитель главы управы района Савелки Сергей Князев рассказал, что до конца апреля предстоит выполнить большой объем работ по приведению в порядок территорий после зимы.

Под особым контролем сейчас находятся все водоотводящие устройства с целью предотвращения возможного подтопления территорий талыми водами. За последние годы в районе не фиксируются какие-либо серьезные паводковые подтопления, но иногда происходят небольшие разливы воды из-за того, что водоприемные решетки забиты льдом или старой листвой. Поэтому своевременной очистке водостоков уделяется особое внимание. Сотрудники «ГБУ Жилищник» выполняют также ремонтные и малярные работы во дворах, на детских площадках, приводят в порядок все элементы благоустройства, МАФы, цоколи зданий, проводят необходимые мероприятия внутри жилых домов.

По словам С. Князева, в рамках месячника весеннего благоустройства запланирован локальный ремонт асфальтовых покрытий дворовых проездов и тротуаров.