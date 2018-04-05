У властей города Пскова появился официальный телеграм-канал 

Пресс-служба города Пскова открыла свой канал в в Telegram: как сообщает пресс-служба городских властей, поводом для этого стало создание в мессенджере фейкового аккаунта главы города Ивана Цецерского. «К этому аккаунту я не имею никакого отношения, — заявил Цецерский. Скорее всего, это дело рук политических хулиганов. Видимо, у кого-то много свободного времени, чтобы заниматься такими вещами». Это событие подтолкнуло нас к тому, чтобы создать официальный канал муниципалитета в Telegram, где мы будем размещать официальные и достоверные новости», — добавили в пресс-службе. Канал можно найти в мессенджере по поиску: @pskovgorod или по этой ссылке. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».