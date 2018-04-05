Гарантированная бедность. Почему не стоит ждать быстрого роста российской экономики

Было бы здорово, если бы российская экономика росла как в Китае — не меньше чем на 6,5% в год. Но счастья в китайском размере не будет. Впрочем, несчастья тоже не случится. По нашим оценкам, естественный темп роста российского ВВП — 1,5-2% в год, никак не выше 2,5%, и точно не китайские 6,5%. Собственно, на эти 2-2,5% в год и будет в среднем расти российская экономика в ближайшие годы.

Чтобы понять, откуда берутся эти цифры, надо вспомнить, как вообще работает и растет экономика. У нее есть два основных драйвера: технологические инновации и простая человеческая зависть.

Сперва про инновации. Технологические прорывы приводят к росту производительности труда в традиционных отраслях или выводят на рынок новые блага, востребованные потребителями. Рост эффективности инновационных предприятий, появление нового спроса дают заработать «держателям» новых технологий — так среди всеобщего равенства возникают зоны более высоких доходов и, соответственно, более высокого качества жизни.

Когда отрыв становится слишком заметным, среди тех, кому не посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время, начинают накапливаться раздражение и недоумение: «Почему там они, а не мы?».

Пути к процветанию

В природе существуют два способа ликвидации неравенства — самим заработать деньги на билет в верхний средний класс, или же отнять и поделить блага, накопленные счастливчиками из новых отраслей. Заработать самим можно, когда технологии, лежащие в основе инновационного рывка, носят тиражируемый, массовый характер.

Интернет и электричество, например, можно «запихнуть» в любой утюг или шкаф. Соответственно, расширенное использование новых технологий втягивает в инновационные отрасли все больше людей, доходы которых от этого увеличиваются.

А финансы, например, бесконечному тиражированию не поддаются. Наоборот, они эффективны, если их собрать со всего мира в одном центре. В этой связи финансистов в мире нужно гораздо меньше, чемIT-специалистов — все желающие финансистами не станут. Именно поэтому их приводили и будут приводить «к общему знаменателю» при помощи повышенных налогов. IT-бизнес, напротив, будут стимулировать, потому что он ведет к всеобщему благополучию.

Рост экономической активности, социально-экономические протесты — все это следствие недовольства людей своей жизнью, которое представляет собой реакцию на неравенство. Неравенство, в свою очередь — следствие собственного инновационного развития или внешнего заимствования технологий.

Говоря более научным языком, экономический рост возникает как общественная реакция на неравенство, вызванное появлением эффективных тиражируемых инноваций, которые могут найти широкое применение в жизни людей. Общественная реакция на нетиражируемые инновации другая: это может быть политическая борьба, рост налогов и революции против состоятельной верхушки.

Показателем раздражения и недовольства служит уровень удовлетворенности людей своей жизнью. И, соответственно, чем выше уровень недовольства, тем быстрее в среднем растет экономика. Разумеется, здесь есть куча условий и исключений, но общая закономерность именно такая. Так что топливом современной экономики является бедность и вызванная ею жадность к приобретению разных благ.

Довольствие малым

Очевидно, что собственных прорывных технологий для обеспечения быстрого роста у России недостаточно. С заимствованием инноваций тоже все не слава Богу. На Западе больше нет массовых технологий, которые можно перенести в Россию и создать новые сектора экономики, которых у нас раньше не было.

За последние три десятилетия сюда были перенесены современная банковская сеть, высокотехнологичный ретейл, логистика, транспорт, интернет, добыча сырья и машиностроение по современным стандартам, а также многое другое. То есть запас современных технологий для переноса на родную почву если не полностью, то в основном закончился.

Исчерпался и «запас бедности» россиян — к сожалению, тоже не полностью, но он уже не критичен. Наши соотечественники в большинстве своем обеспечены знаковыми потребительскими благами.

По данным Росстата, сегодня только 5,1% россиян оценивают свои жилищные условия как «плохие» и «очень плохие». На 100 домохозяйств в нашей стране приходится 61 легковой автомобиль, 123 персональных компьютера и 245 мобильных телефонов.

Достаточно высокий уровень обеспеченности всякими благами снижает уровень экономической активности россиян, повышает стоимость рабочей силы и делает затруднительным ускорение российской экономики. Соответственно, в последние годы средние темпы роста ВВП находятся около нуля, и это не вызывает особого общественного недовольства: доля россиян, довольных своей жизнью, по данным социологии, в последние годы даже в условиях кризиса не опускалась ниже 70%, а в крупных и средних городах — 80%.

Фундаментальный изъян

Снижению экономической активности и темпов роста российской экономики способствует ее структура. Основа российского бизнеса — крупные предприятия, многие из которых замкнуты на использование природных ресурсов в технологическом цикле.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП по данным Росстата составляет менее 20% и ограничивается недостаточной платежеспособностью населения. Все это создает препятствия для развития экономической инициативы. Среди населения крайне низок спрос на занятие малым предпринимательством: по данным ВЦИОМ , только 2% респондентов назвали эту сферу деятельности перспективной. Россиянам не хватает знаний и навыков для ведения бизнеса, что еще больше усугубляет ситуацию.

То есть заработать на билет в верхний средний класс в современной России скорее затруднительно. Как следствие, растет запрос на перераспределение благ от состоятельных групп населения в пользу менее благополучных граждан. А способ обогащения «отнять и поделить» не вызывает экономического роста.

В целом, многих россиян отличают довольно архаичные представления о желаемом уровне потребления, которые сформировались еще при советской власти или в 1990-х годах. На сегодня их пожелания по доступу к знаковым благам удовлетворяются достаточно полно, и это приводит к ощущению комфортности бытия, снижению экономической активности, и как следствие — низким темпам роста экономики.

Ситуация может измениться со сменой поколений и с изменением представлений россиян о комфортной и некомфортной жизни. Это займет много времени, хотя процесс изменения эталонов качества жизни идет непрерывно. Если для старшего поколения хорошая жизнь — это мир и достаток еды, то на сегодняшних студентов страшилки про возврат в 90-е уже не действуют, для них это давно прошедшее время, картинка из учебника истории. Соответственно, их требования к качеству жизни намного выше и на меньшее они не согласны. Увеличение числа требовательных, образованных и инициативных людей будет, безусловно, стимулом к ускорению экономического роста.

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