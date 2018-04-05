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ИжГТУ станет площадкой по подготовке волонтеров на мировой чемпионат WorldSkillsKazan 2019
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ИжГТУ станет площадкой по подготовке волонтеров на мировой чемпионат WorldSkillsKazan 2019 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Ижевский государственный технический университет имени Михаила Калашникова начнет подготовку волонтеров на мировой чемпионат WorldSkills-2019, который пройдет в Казани. 5 апреля вуз подписал соглашение о сотрудничестве с дирекцией спортивных и социальных проектов, которая является соорганизатором мероприятия.
«Мы работу ведем на основании того фундамента, того духа, который есть в ИжГТУ. Эта победа не случайная. Скажу почему победили мы: не только из-за того, что у нас великолепная материальная база. Мы в прошлом году провели у себя в университете 1 этап республиканского ВорлдСкиллз, у нас по 5 номинациям выявлены победители», — поделился ректор университета Валерий Грахов.
Отметим, специалисты центра отберут группу из 25 человек, которая отправится в Казань. На сегодняшний день поступило уже более 100 заявок со всей Удмуртии. «Мы не ограничиваемся задачей подготовить эту небольшую группу, а преследуем задачи: во-первых, вовлечь как можно большее количество молодых людей в волонтерский вид деятельности, а во-вторых, погрузить в тематику, в целях вовлечения в международное движение ВорлдСкиллз», — рассказал журналистам заместитель гендиректора дирекции спортивных и социальных проектов Александр Карпов.
На собеседование волонтерский центр пригласит каждого заявившегося. Отбор будет проходить по нескольким критериям. В первую очередь специалисты оценят мотивацию потенциального волонтера, а также владение иностранным языком и возможность поехать работать в другой город. Преимуществом станет опыт волонтерской работы кандидата.
Центр подготовит сервисных и узкопрофильных волонтеров. Первая группа — те, кто будет встречать участников в аэропортах, на вокзалах, помогать разместиться в гостиницах и ориентироваться в городе. Волонтеры узкого профиля станут помощниками на самих соревновательных компетенциях. Они будут своеобразными ассистентами международных экспертов.
Отметим, в Приволжском федеральном округе из 136 вузов победителями стали 3 площадки, одна из которых разместилась в ИжГТУ. По всей России таких ресурсных центров отобрано 15.
«Мы достаточно скурпулезно изучали документы, которые были представлены на конкурс. Ребятам пришлось довольно непросто на этапе защиты, жюри было придирчивым», — рассказал Алескандр Карпов.
WorldSkills-2019 пройдет в Казани в августе 2019 года и соберет около 3 тыс. участников из более чем 70 стран мира на 60 профплощадках. Россия примет этот чемпионат впервые.
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