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Глава Бурятии предложил учитывать сроки заключения контрактов при их финансировании
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Глава Бурятии предложил учитывать сроки заключения контрактов при их финансировании 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов в четверг на заседании Государственного совета предложил учитывать время, которое уходит на процедуру заключения государственных контрактов, при их финансировании.
"Чем более конкурентные торги, тем больше у нас участников, споров, исков, жалоб, в том числе в ФАС, и на проведение торгов уходит несколько месяцев. При этом над всеми госзаказчиками как дамоклов меч висит 1 января, к которому деньги должны быть освоены. Если в рамках конкурентной борьбы затягивается заключение контрактов, хотелось бы, чтобы эти «сдвижки» учитывались при сроках финансирования", — сказал Цыденов.
Глава республики предложил принять бюджетные правила, которые бы согласовывались с законодательством о конкуренции, и предусматривали возможность финансирования заключенных и действующих контрактов и после 1 января.
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