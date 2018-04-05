Заместителем прокурора Дагестана Дениса Попова назначен его земляк 

Заместителем прокурора Дагестана Дениса Попова назначен его землякНа должность заместителя прокурора Дагестана назначен старший советник юстиции Алексей Ежов. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России от 05 апреля 2018 года № 369-к Юрий Чайка.
Алексей Ежов занимал должность прокурора г. Абакана Республики Хакасии. Он родился в 1980 году, имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры проходит службу с 2001 года.
Отметим, что утверждённый 1 февраля прокурор Дагестана Денис Попов приходится соотечественником Ежову.