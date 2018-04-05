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Заместителем прокурора Дагестана Дениса Попова назначен его земляк
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Заместителем прокурора Дагестана Дениса Попова назначен его земляк 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Заместителем прокурора Дагестана Дениса Попова назначен его землякНа должность заместителя прокурора Дагестана назначен старший советник юстиции Алексей Ежов. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России от 05 апреля 2018 года № 369-к Юрий Чайка.
Алексей Ежов занимал должность прокурора г. Абакана Республики Хакасии. Он родился в 1980 году, имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры проходит службу с 2001 года.
Отметим, что утверждённый 1 февраля прокурор Дагестана Денис Попов приходится соотечественником Ежову.
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