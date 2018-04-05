В субботу в храмах района Зюзино будут освящать куличи

В районе Зюзино находятся четыре православных храма. В субботу будут освящать куличи и яйца, в ночь с 7 на 8 апреля пройдет Пасхальное Богослужение. В этом году православная Пасха выпала на 8 апреля. Праздник Светлого Христова Воскресения — главное событие года для православных христиан. Этот праздник пришел к нам из Византии вместе с крещением в конце X века. В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и всё, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет — Воскресения Христова. Расписание служб на Светлую Пасху в храмах района Зюзино: Храм св. Благоверных князей российских и страстотерпцев Бориса и Глеба Ул. Перекопская, 7 07.04.2018 г. с 22.00-03.00 08.04.2018г.

10.00-11.00 17.00-18.30.

Освещение куличей: 07.04.2018

09.00-18.00 Храм священномученика

Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, чудотворца

Симферопольский бул., вл.28 07.04.2018 г. с 22.00-03.00 08.04.2018г.

10.00-11.00 17.00-18.30.

Освещение куличей: 07.04.2018

11:00-17:00 Храм священника Вениамина, метрополита Петроградского и Гдовского

Ул. Каховка, вл.13-9 08.04.2018 г.

00.00-03.00 16.00-17.30 Освещение куличей:

07.04.2018

11:00-19:00 Храм иконы Божией Матери Отрада и Утешение

Пересечение ул. Каховка с ул. Азовская

07.04.2018 г. с 23.30-02.00 08.04.2018г.

09.00-11.00 17.00-18.30.

Освещение куличей:

07.04.2018

10.00-22.00