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В субботу в храмах района Зюзино будут освящать куличи
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В субботу в храмах района Зюзино будут освящать куличи 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В районе Зюзино находятся четыре православных храма. В субботу будут освящать куличи и яйца, в ночь с 7 на 8 апреля пройдет Пасхальное Богослужение. В этом году православная Пасха выпала на 8 апреля. Праздник Светлого Христова Воскресения — главное событие года для православных христиан. Этот праздник пришел к нам из Византии вместе с крещением в конце X века. В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и всё, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет — Воскресения Христова. Расписание служб на Светлую Пасху в храмах района Зюзино: Храм св. Благоверных князей российских и страстотерпцев Бориса и Глеба Ул. Перекопская, 7  07.04.2018 г. с 22.00-03.00  08.04.2018г.
10.00-11.00  17.00-18.30.
Освещение куличей: 07.04.2018
09.00-18.00  Храм священномученика
Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, чудотворца
Симферопольский бул., вл.28  07.04.2018 г. с 22.00-03.00  08.04.2018г.
10.00-11.00  17.00-18.30.
Освещение куличей: 07.04.2018
11:00-17:00  Храм священника Вениамина, метрополита Петроградского и Гдовского
Ул. Каховка, вл.13-9  08.04.2018 г.
00.00-03.00  16.00-17.30  Освещение куличей:
07.04.2018
11:00-19:00  Храм иконы Божией Матери Отрада и Утешение
Пересечение ул. Каховка с ул. Азовская
07.04.2018 г. с 23.30-02.00  08.04.2018г.
09.00-11.00  17.00-18.30.
Освещение куличей:
07.04.2018
10.00-22.00
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