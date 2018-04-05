Ещё
Никулин может стать инструментом политической борьбы в США, заявил Земан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никулин может стать инструментом политической борьбы в США, заявил Земан 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 5 апр — РИА Новости. Обвиняемый в РФ и США в хакерстве россиянин Евгений Никулин, который на минувшей неделе был экстрадирован из Чехии в США, может стать инструментом в американской внутриполитической борьбе, заявил в четверг чешский президент Милош Земан.
Задержанный в октябре 2016 года в Праге Никулин в конце марта решением главы чешского минюста был выдан в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин содержится в тюрьме в Сан-Франциско. Никулин своей вины не признает.
"Когда Дональд Трамп был избран президентом США, (спикер Палаты представителей Пол) Райан надел черный галстук. Тот же самый господин Райан на минувшей неделе прилетел в Чехию. И публично заявил, что прилетел, в принципе, для того, чтобы добиться выдачи Никулина в США, что ему удалось. Ну, и один из вариантов (развития ситуации — ред.) — что Никулин, так или иначе, может послужить в качестве инструмента внутриамериканской политической борьбы, этому же служил и тот черный галстук", — заявил Земан на пресс-конференции в Высоких Татрах, куда он прибыл для переговоров со своим словацким коллегой Андреем Киской.
"Я не считаю положительным решением, чтобы чехи могли вмешиваться (таким образом — ред.) в американскую политическую ситуацию", — добавил Земан.
Ранее Райан высоко оценил правительство Чехии за решение выдать Никулина в США. В Праге он во время своего частного визита встречался с премьером Андреем Бабишем и рядом других политиков. С Земаном Райан не встречался и никак это не объяснил. В свою очередь, пресс-служба Пражского града заявила, что встреча Земана с Райаном не входит в график работы чешского президента.
По словам Земана, у него другой взгляд на ситуацию с Никулиным, нежели у главы минюста Роберта Пеликана, но он полностью уважает право министра принять решение об экстрадиции россиянина в США. В феврале Пеликан в парламенте заявил, что Земан дважды, и весьма настойчиво, просил его о выдаче Никулина в Россию.
РИА Новости: последние новости
Юлия Скрипаль попросила уважать частную жизнь Путин попросил "Опору России" уточнить просьбу по землям Минобороны "Почта России" перехватила радиоактивную посылку из Китая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила290
В России введут новую меру пресечения45
«Крым захватим танками»406
Войска ВВО подняты по тревоге116
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова139
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение