Никулин может стать инструментом политической борьбы в США, заявил Земан

Задержанный в октябре 2016 года в Праге Никулин в конце марта решением главы чешского минюста был выдан в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин содержится в тюрьме в Сан-Франциско . Никулин своей вины не признает.

"Когда Дональд Трамп был избран президентом США, (спикер Палаты представителей Пол) Райан надел черный галстук. Тот же самый господин Райан на минувшей неделе прилетел в Чехию. И публично заявил, что прилетел, в принципе, для того, чтобы добиться выдачи Никулина в США, что ему удалось. Ну, и один из вариантов (развития ситуации — ред.) — что Никулин, так или иначе, может послужить в качестве инструмента внутриамериканской политической борьбы, этому же служил и тот черный галстук", — заявил Земан на пресс-конференции в Высоких Татрах, куда он прибыл для переговоров со своим словацким коллегой Андреем Киской

"Я не считаю положительным решением, чтобы чехи могли вмешиваться (таким образом — ред.) в американскую политическую ситуацию", — добавил Земан.

Ранее Райан высоко оценил правительство Чехии за решение выдать Никулина в США. В Праге он во время своего частного визита встречался с премьером Андреем Бабишем и рядом других политиков. С Земаном Райан не встречался и никак это не объяснил. В свою очередь, пресс-служба Пражского града заявила, что встреча Земана с Райаном не входит в график работы чешского президента.

По словам Земана, у него другой взгляд на ситуацию с Никулиным, нежели у главы минюста Роберта Пеликана, но он полностью уважает право министра принять решение об экстрадиции россиянина в США. В феврале Пеликан в парламенте заявил, что Земан дважды, и весьма настойчиво, просил его о выдаче Никулина в Россию.