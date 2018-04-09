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Ремонт фасадов начался в центре Нижнего Новгорода
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Ремонт фасадов начался в центре Нижнего Новгорода 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Ремонт фасадов домов и нежилых зданий начался в Нижегородском районе. По данным на 9 апреля, работы уже идут на 33 объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Всего этой весной в районе планируется отремонтировать лицевые фасады 131 здания. В частности, речь идет о жилых домах, расположенных на улицах Ильинской, Большая Покровская, Большая Печерская, Алексеевской, Варварской, Рождественской, Октябрьской, Сергиевской, Минина, Горького, Пискунова, Короленко, Звездинке, Нижне-Волжской набережной, на Ивановском съезде, в переулках Плотничном и Гранитном.
Также в порядок приведут фасады Русского музея фотографии, районной администрации на улице Пискунова, детской художественной школы № 1, детской школы искусств имени Виллуана, школы № 39 и детского сада № 248. Еще на девяти объектах будут установлены фальшфасады.
По словам первого заместителя главы администрации Нижегородского района Александра Вовненко, срок окончания ремонтных работ — 15 мая. Всего на эти цели выделено 82 миллиона рублей.
Напомним, к чемпионату мира в Нижнем Новгороде будет отремонтировано около 300 домов (КАРТА).
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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 Ещё 5 источников 
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