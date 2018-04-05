Какие улицы отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2018 году?

Подрядные организации готовы приступить к ремонтным работам на дорогах Нижнего Новгорода с 18 апреля.

В Нижнем Новгороде в этом году отремонтируют 32 улицы общей протяженностью 38 километров. Работы будут вестись в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Так, отремонтируют:

​Автозаводский район

Проспект Бусыгина от ул. Переходникова до ул. ЛьвовскойУл. Львовская от ул. Строкина до ул. ДетскаяУл. Плотникова от ул. Советской Армии до ул. СтрокинаУл. Магистральная от ул. Аксакова до поворота на промзонуУл. Толбухина от пр. Ильича до ул. МончегорскаяУл. Переходникова от ул. Лесная до пр. БусыгинаУл. Краснодонцев от пр. Молодежный до пр. Кирова

Канавинский район

Ул. Самаркандская (завершение работ)

Ленинский район

Ул. Баумана (от ул. Композиторская до ул. Памирская) Ул. Баумана (от ул. Памирская до пер. Вайгач) Вайгач переулок (от ул. Баумана до ул. Голубева) Ул. Порт-Артурская

Московский район

Ул. ЯрошенкоУл. ЧерняховскогоУл. Березовская

Нижегородский район

Ул. Бринского от ул. Родионова до моста через р. Старка с лестницами

Приокский район

Ул. Академика Сахарова от подстанции «Нагорная» до Анкудиновского шоссе

Советский район

Ул. Ванеева от ул. Белинского до ул. РокоссовскогоУл. Академика Сахарова

Сормовский район

Ул. Коминтерна уч.1 от ул.50 лет Победы до ул. СвободыУл. Землячки от ул. Ясной до ул. УжгородскойУл. Кима от ул. Хальзовский до ул. ЯснойУл. Культуры от ул. Коминтерна до ул. Федосеенко, включая тротуар вдоль трамвайной линииУл. Ужгородская от ул. Землячки до границы Сормовского районаУл. Хальзовская от ул. Свободы до ул. КимаПр. Кораблестроителей от ул. Баренца до ул. КоноваловаПр. Союзный от ул. Коминтерна до ул. СутыринаУл. Федосеенко уч.1 от ул. Культуры (ж/д переезд) до ул. Федосеенко, д.54Ул. Федосеенко уч.2 от ул. Федосеенко уч.1 до ул. ТорфянойУл. Ясная от ул. Кима до ул. ЗемлячкиУл. Коминтерна уч.2 от кольцевой развязки ул. Коминтерна — ул. Бурнаковская до пересечения улиц 50 лет Победы — КоминтернаУл. Федосеенко въезд в Нижний Новгород с Московского шоссе от границы Сормовского района до ул. Федосеенко, д.54