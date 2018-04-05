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Сядь на лавку с гвоздями
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Сядь на лавку с гвоздями 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Если честно, я в бешенстве. Покупала на днях принтер. В огромном магазине-коробке без окон, белом, как больничная палата. Пока прыщавенький худенький продавец возился с бумажками, бродила и глазела. Все как обычно — компьютеры, мониторы, сканеры. В отдельном павильоне — блестящие холодильники, стиральные машины, микроволновки. Как в зале киношного космопорта. Не бытовая техника, а космические корабли.
Взгляд остановился на дермантиновом гиганте на колесах. Странное черное пятно среди бледного глянца. Оказалось — компьютерное кресло. Мечта любого подростка.
Даже садиться в такое не надо, чтобы понять — удобное-преудобное. Это просто видно. Это так бросается в глаза, что даже пугает. Высоченный мягкий подголовник, глубокая сидушка, эргономическая спинка, а подлокотники такие, что, кажется, они подстраиваются под любое движение рук. Сядешь в такое и пропадешь. С плавающими упругими пластинами под черным матовым дермантином, не уступающим хорошо выделанной коже, и — вот это выбесило больше всего — с блоком охлаждения спины. Чтобы пленнику этого чудокресла, сутками заседающему перед компьютером, не потелось. Для игроманов — вещь незаменимая. Не хватает разве что навесного кармана для чипсов, подставки под банку колы и впитывающих сменных пеленок — ну чтоб вообще не вставать. Чтоб живущие в компьютерных мирах бедолаги окончательно пропали в виртуальной реальности.
Слава, конечно, креативной мысли производителей. Но лучше б лавку с гвоздями под зад игроманам, чем это воплощение комфорта. Потому что гнать пора компьютерных псевдогениев нечистой метлой от монитора подальше, а не создавать условия для безделия.
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