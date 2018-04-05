На станции Москва-Киевская проходит межведомственная операция «Дети России — 2018»

С 01 по 10 апреля 2018 года ЛО МВД России на станции Москва -Киевская проводит межведомственную операцию «Дети России — 2018» направленную на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот.

В ЛО МВД России на ст. Москва-Киевская периодически доставляются несовершеннолетние с явными признаками наркотического или алкогольного опьянения. Доставляются как с электропоездов пригородного сообщения, так и с фасадной части здания Киевского вокзала г. Москвы.

Так осужден подросток Н. за сбыт психотропного вещества «амфетамин» на территории Киевского вокзала г. Москвы. Осужден подросток Л. задержанный в электропоезде с явными признаками наркотического опьянения, у которого при проведении личного досмотра был обнаружен гашиш, общей массой 3,65 грамма.

В рамках операции «Дети России — 2018» сотрудниками отдела проводится разъяснительная работа в учебных учреждениях ЗАО г. Москвы на тему профилактики наркомании в молодежной среде, улучшения информированности подростков о факторах риска, создаваемых наркоманией для здоровья и для личности в целом.