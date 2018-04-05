«ВымпелКом» первым в России получил свидетельство об эффективной реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса

«Билайн» получил первое в России Свидетельство об общественном подтверждении успешной реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса по итогам оценки независимого эксперта, сообщает пресс-служба компании.

Александр Шохин. Свидетельство о проведении комплексной оценки «ВымпелКому» от лица Объединенного комитета по реализации Хартии вручил президент РСПП

Аудит антикоррупционных мер «ВымпелКома» в период с января по март 2018 года провел «Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров», аккредитованный в качестве уполномоченного эксперта комитетом Хартии. Оценка эффективности реализации антикоррупционных мер в «ВымпелКоме» проводилась по результатам анализа 166 критериев. По итогам аудита «ВымпелКому» была присуждена итоговая оценка 4,125 балла («отлично»), а также предоставлены рекомендации по совершенствованию антикоррупционных программ.

Аудиторы особо отметили такие положительные аспекты антикоррупционной политики «ВымпелКома», как качество нормативно-правового обеспечения антикоррупционных мер, противодействие коррупции в деловом партнерстве, а также эффективную работу каналов обратной связи в компании.

Система обратной связи в «ВымпелКоме» существует более 15 лет. С 2016 года работает «горячая линия SpeakUP», предоставляющая сотрудникам несколько конфиденциальных способов сообщить о проблеме. Среди них, помимо электронной почты, телефона «горячей линии» и онлайн портала, есть возможность обсудить вопрос персонально с комплаенс-менеджером. Через разные каналы обратной связи поступает несколько сотен обращений в год, решение которых способствует как повышению доверия сотрудников, так и предотвращению возможных репутационных и финансовых потерь.

Одно из ключевых направлений антикоррупционных мер, эффективно реализованных в «ВымпелКоме», — процедура скрининга бизнес-партнеров в целях оценки потенциальных рисков. По итогам 2016-2017гг. обязательную проверку прошли более 3000 бизнес-партнеров «ВымпелКома».

Ильсур Ахметшин, Вице-президент, директор по комплаенсу ПАО «ВымпелКом»: «Мы первые в России провели внешнюю оценку антикоррупционных мер по методологии Хартии. Для нашей компании высокая оценка экспертов стала подтверждением эффективности собственных методов по противодействию коррупции, которые стали неотъемлемой частью корпоративной политики „ВымпелКома“».

Ирина Котелевская, Директор Центра мониторинга законодательства РСПП: «“ВымпелКом” задал хороший тренд российскому бизнесу. Особого внимания достойны двадцать три локальных нормативных акта, действующих в компании, а также система мониторинга антикоррупционных мер деловых партнеров и отлаженные алгоритмы реагирования на сообщения о признаках коррупции. Такой осознанный подход обеспечивает «ВымпелКом» репутационными преимуществами и вносит большой вклад в создание позитивной бизнес-среды в целом».

Свидетельство подтверждает надлежащее выполнение «ВымпелКомом» мер по профилактике и противодействию коррупции в соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008. Полученный документ освобождает компанию от необходимости представления Декларации о соблюдении положений Хартии в течение 5 лет.