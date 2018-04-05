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Глюк'оZа: «Мне нравится, когда красота естественная»
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Глюк'оZа: «Мне нравится, когда красота естественная» 

Журнал ОК! 2 часа назад
Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'оZа, на сегодняшний день является одной из самых востребованных музыкальных исполнителей, матерью двоих детей и бьюти-влогером. Она снимает видеоролики, в которых проводит мастер-классы по макияжу и рассказывает о косметических средствах, которыми пользуется. Некоторыми советами красоты Глюк'оZа поделилась и с журналом ОК!
Я считаю, что красота — любая, особенно женская, — она изнутри. Если глаза блестят, то дальше уже причесать, накрасить ­— это дело техники. Если глаза потухшие и не излучают ни счастья, ни любви, ни желания — тут никакой косметикой не поможешь. Тут уже нужно бить тревогу.
Глюк'оZа  Певица также считает, что в женщине намного интересней личность, а не ее внешние данные. Свою позицию Наталья аргументирует тем, что на сегодня каждая девушка может быть красивой, куда сложнее — что-то из себя представлять.
Я люблю, когда у женщины есть какой то изъянчик, какой-то шрамик, какое-то несоответствие, — бровки там разные, где-то жирок, где-то морщинка. Мне нравится, когда красота естественная. Сейчас смотришь: женщины стали одинаковыми — у всех одинаковые губы, одинаковые брови, одинаковые носы…
Глюк'оZа  Вероятно, своей красоте Глюк'оZа во многом обязана гармоничным отношениям в семье. Певица призналась, что никогда не ругается со своим супругом Александром и старается поддерживать баланс во всем. Когда собственной житейском мудрости Наталье не хватает, она читает книги по психологии, чтобы в дальнейшем дать полезный совет своим дочерям.
Полное интервью читайте в новом номере журнала ОК!
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