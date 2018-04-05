Уральцы рвутся на госслужбу

В поисках работы жители уральских регионов чаще всего пытаются устроиться на государственную службу, бухгалтером или юристом. Именно по этим специальностям подается больше всего резюме, сообщили "Уралинформбюро" в службе исследований HeadHunter.

В среднем на начало апреля 2018 года на одну вакансию среди всех профессиональных областей претендовало 6 человек. Проще всего найти работу в Кургане, где средний индекс по городу составляет 4,6. В Челябинске на одну вакансию приходится 5,9 резюме. Чуть хуже ситуация в Екатеринбурге — 6,2, в Перми — 6,3, в Салехарде — 6,5, в Ханты-Мансийске — 7,1. Труднее всего найти работу в Тюмени Уфе , где на каждое свободное место подается 7,3 и 7,5 резюме.

"Четыре-пять резюме на одно предложение сегодня считается нормой. При таком конкурсе соискатели могут найти работу без особых сложностей, а работодатели — сотрудников. Сейчас наш регион находится в верхней границе нормы, с перевесом в сторону работодателей. Скорее всего, в ближайшие два месяца конкурс вырастет еще, но не значительно", — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter по Уралу Ольга Гибадуллина.