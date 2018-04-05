Зюганов прокомментировал планируемое сокращение расходов на ВПК 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в связи с планируемым сокращением объемов финансирования гособоронзаказа предлагает предоставить специалистам оборонно-промышленного комплекса РФ возможность применять их компетенции в гражданском секторе.
"Что касается военно-промышленного комплекса (ВПК). Наметилось сокращение и урезание. Мне думается, Владимир Владимирович, это — опасная тенденция, потому что там двойные технологии и лучшие кадры. Мы можем тут продумать порядок, который позволит это все лучшее направить в гражданскую отрасль", — сказал Зюганов на Госсовете по развитию конкуренции.
В конце прошлого года на встрече с членами кабмина президент РФ Владимир Путин поручил следить за планируемым сокращением гособоронзаказа и помогать предприятиям и отраслям с тем, чтобы они не простаивали. Также глава государства ранее призвал довести до 50% объем продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях страны и завоевывать зарубежные рынки. Президент отметил необходимость «по максимуму использовать и те возможности, которые дает переоснащение предприятий оборонно-промышленного комплекса».