Зюганов прокомментировал планируемое сокращение расходов на ВПК

"Что касается военно-промышленного комплекса (ВПК). Наметилось сокращение и урезание. Мне думается, Владимир Владимирович, это — опасная тенденция, потому что там двойные технологии и лучшие кадры. Мы можем тут продумать порядок, который позволит это все лучшее направить в гражданскую отрасль", — сказал Зюганов на Госсовете по развитию конкуренции.