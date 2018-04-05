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Неожиданное заявление Цымбалюк-Романовской: Джигарханяна уже нет
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Неожиданное заявление Цымбалюк-Романовской: Джигарханяна уже нет 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что уже попрощалась с бывшим мужем, легендарным актером Арменом Джигарханяном. Артистка объяснила свои неожиданные слова.
На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Виталина Цымбалюк-Романовская обсудила с многочисленными поклонниками, как без нее живет Армен Джигарханян и вообще что с ним происходит. Отметим, что после громкого заявления о разводе и появлении в паре эфиров скандального ток-шоу «Пусть говорят» о легендарном артисте ни слуху ни духу.
"Вот теперь пусть проживет! Когда ухаживают и лелеят не замечаешь, а когда теряешь понимаешь, что потерял. По истине говориться, что имеем не храним потерявши плачем. Витамина мы с тобой, держись, чем можем поможем. Говори если чего надо, не бросим! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — злорадно написала одна поклонница. Виталина ей ответила: «Хотелось бы, чтобы при жизни успел хоть что-то осознать. Хотя шансов теперь очень мало (»
Пианистка сообщила, что давно не виделась с бывшим мужем и опровергла информацию о том, что они якобы живут в одном доме. «оттуда уже увезли. Довольно давно. Возят по разным квартирам — видимо прячут (», — пожаловалась Цымбалюк-Романовская.
Фанаты пришли в ужас. «Виталина а приходит в голову что даже попрощаться не дадут если что? ужас если вдуматься конечно…» — обеспокоенно предположила другая фанатка. В ответ на это экс-супруга артиста сделала неожиданное заявление. «если честно, я уже с ним попрощалась. Для меня „того“ Джигарханяна уже нет».
Подписчики признались, что всерьез беспокоятся за здоровье и самочувствие Армена Джигарханяна, и выразили недоверие его другу Артуру Согомоняну. «думаете, этот противный Согомонян сведет Армен Борисыча в могилу своей заботой? (» — спросила подписчица у Виталины. Та высказала свой взгляд на ситуацию и припомнила некоторые внушающие тревогу моменты: «ускорит процесс однозначно. Убеждена. Он никогда не беспокоился о нем. Когда у АБ был инсульт Артур не раньше чем через неделю появился. И вообще в больницах очень редко навещал. Ничем не помогал. (»
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