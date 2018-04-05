Навязанные услуги в сфере ЖКХ? Будьте готовы дать отпор мошенникам

Обращение жительницы района Филевский парк под особым контролем члена Контрольной комиссии МГРО, депутата Совета депутатов Сергея Богданова

К депутату муниципального округа Филевский парк Сергею Богданову на прием пришла местная жительница. Причиной обращения стало подозрение в мошеннических действиях по отношению к ней при установке индивидуальных приборов учета водоснабжения.

По словам жительницы района Филевский парк, ей поступил звонок от представителя коммерческой организации, название которой отличалось от «ЕИРЦ» (Единый информационно-расчетный центр) лишь одной буквой, что ввело ее в заблуждение.

Представитель данной фирмы убедил доверчивую женщину в том, что приборы учета воды, установленные в ее квартире, подлежат замене с начала 2017 года, также настоял на необходимости замены целого перечня комплектующих.

Сергей Богданов, выслушав женщину, объяснил, что услуги, которые ей предоставили — навязанные. Взяв данную ситуацию под особый контроль, депутат обратился к главе Управы. В местной газете «Наш Филевский парк» осветили данную историю, с целью предотвращения повторных эпизодов мошенничества.

«Немногие знают, что, в соответствии с законодательством РФ , поверку средств измерений могут осуществлять только те организации, которые аккредитованы на данный вид деятельности и имеют соответствующий документ — лицензию. Необходимо запросить у организации вышеуказанныйдокумент. Если его нет — вы, определенно, имеете дело с аферистами», — отметил депутат.

Массовое информирование о данном виде мошенничества в сфере ЖКХ будет проводиться на систематической основе — на приемах самого депутата, на встречах жителей с главой Управы, а также основные сведения будут размещаться на информационных стендах в подъездах.