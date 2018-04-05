Иракский дневник: министр обороны информирован через месяц после того, как пропажа нашлась

Как сообщил близкий к правительству источник, министерству обороны потребовалось около месяца, чтобы сообщить своему министру о том, что «больше не существующие» ежедневные сообщения от японских войск, развернутых в Ираке , наконец-то нашлись.

В течении этого месяца в парламенте шло бурное обсуждение проекта бюджета на 2018 год и правительство премьер-министра Синдзо Абэ подвергалось ежедневной критике за манипуляции с документами, которыми министерство финансов сопровождало расследование факта продажи со скидкой государственной земли фирме «Моримото Гакуэн» для организации на ней школы.

Вероятно, что чиновники из министерства обороны отложили сообщение о выявлении информации о деятельности в Ираке, чтобы избежать влияния на дискуссии по бюджету, что привело к парламентским запросам оппозиционных партий о персональной ответственности за это министра обороны Инсунори Онодэра (Itsunori Onodera).

20 февраля 2017 года, бывшая в то время министром обороны Томоми Инада (Tomomi Inada) заявила в парламенте, что документы, содержащие сообщения о деятельности в Ираке в 2004-2006 годах миссии сухопутных Сил самообороны больше не существуют. То же самое подтвердили и гражданские служащие министерства. Однако министерство обороны в дальнейшем признало, что эти отчеты были найдены в сухопутных Силах самообороны к январю нынешнего года среди других документов, касающихся всех зарубежных военных миссий. То, что эти документы нашлись, подтвердили 27 февраля и в Объединенном комитете начальников штабов , осуществляющем общий контроль над всеми военными отчетами.

По словам источника, именно в этот момент сотрудники поняли, что документы включают в себя и те самые сообщения, о которых министерство сообщило законодателям, как о несуществующих. Открытие, по-видимому, было сделано подчиненным старшего чиновника при Объединенном комитете начальников штабов, который отвечает за брифинги в парламенте по вопросам управления и операций Сил самообороны. Тем не менее заместитель министра по административным вопросам Катаси Тойота (Katashi Toyota) и руководитель Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны, генерал Кодзи Ямазаки (Koji Yamazaki) не были уведомлены до 30 марта, а министр Онодера — до следующего дня.

На чрезвычайном заседании 31 марта Онодера, по-видимому, потребовал от чиновников ответа на вопрос: «Почему это не было обнаружено в ходе расследования 2017 года?», но не получил ясного ответа. Затем он сказал, что сообщит в офис премьер-министра и объявит о нахождении документов в начале недели, поручив должностным лицам провести соответствующие процедуры.

Онодера заявил на пресс-конференции 3 апреля: «Я постоянно требую от подчиненных, если что-то случится, я должен быть проинформирован немедленно. Сейчас я хочу разобраться во всех деталях того, что произошло».

В тот же день на совместных слушаниях в парламенте с участием оппозиционных партий, заместитель руководителя Объединенного комитета начальников штабов Ацуо Сузаку (Atsuo Suzuki), сказал законодателям: «Мы продолжали проверять, были ли еще документы по Ираку, и сообщили министру, как только собрали определенное количество материала». Однако многие члены парламента от оппозиции были настроены скептически, а депутат Палаты представителей Сю Ватанабе (Shu Watanabe) даже сказал: «Разве министерство обороны не отложило объявление до начала нового финансового года, потому что если сделать это раньше, это подлило бы масла в огонь при обсуждении бюджета?»

Что касается своего заявления в феврале 2017 года о том, что отчеты не сохранились, бывший министр обороны Инада заявила журналистам 3 апреля: «Я тогда сделала это заявление после того, как мне сообщили, что поиск этих отчетов в министерстве обороны не увенчался успехом».

Журналисты спрашивали Инаду об «иракских дневниках» в связи с еще одним вопиющим фактом — исчезновением еще одних отчетов Сил самообороны, по которым также проводилось расследование. В начале 2017 года были найдены ежедневные отчеты миссии по поддержанию мира с участием японских военнослужащих в Южном Судане

В докладах описывается «борьба» между соперничающими группировками в столице Южного Судана Джуба , где базировалось японское подразделение. Это вызывало подозрение в том, что условия участия Японии в международных миротворческих миссиях нарушаются, поскольку ее военнослужащие не могут участвовать в активных боевых действиях. Аналогичные опасения были связаны с деятельностью Сил самообороны и в Ираке.

Кроме того, заявление Инады от 20 февраля 2017 года в парламенте о том, что документы по Ираку больше не существуют, было явно преждевременным, поскольку их поиск продолжался в министерстве обороны до 10 марта того же года.

Источник, связанный с правительством, рассказал «Майтити Симбун»: «Комментарии г-жи Инады зашли слишком далеко. Она должна была просто сказать, что не может подтвердить существование отчетов».

Представитель Партии надежды Юитиро Тамаки (Yuichiro Tamaki) сообщил, что оппозиционные партии рассматривают возможность вызова Инады в парламент для дачи показаний в качестве свидетеля без подготовки.