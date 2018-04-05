Роструд рассказал, как организовать внутренний трудовой контроль в организации

Ведомство направило работодателям методические рекомендации по добровольному внутреннему контролю соблюдения требований трудового законодательства. Применения данного механизма осуществляется в добровольном порядке.

Трудовой контроль можно проводить двумя способами:

с помощью специально созданной службы внутреннего контроля (это целесообразно если численность работников организации свыше 250 человек); посредством «самоинспектирования» с использованием интерактивного сервиса «Электронный инспектор».

Данный сервис размещен на электронном портале «Онлайнинспекция.рф» на сайте Роструда . Он позволяет работодателю самостоятельно осуществить проверку соответствия отдельным требованиям трудового законодательства. А в случае выявленных несоответствий получить рекомендации по их устранению до проведения трудовой проверки.

Самоконтроль осуществляется по проверочным листам, которые представляют собой список показателей, по которым работодатель самостоятельно оценивает соответствие своей деятельности требованиям трудового законодательства.

Контроль нужно проводить ежегодно на основании локального нормативного акта работодателя. О результатах проведенной оценки соответствия, планах и сроках устранения выявленных нарушений работодатели должны информировать контролирующий орган.

Кроме того, в своем письме Роструд приводит методику апробации работодателями системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения норм трудового права.

Письмо Роструда от 07.03.2018 № 837-ТЗ Документ включен в СПС «Консультант Плюс»