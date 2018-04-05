Вешняковцев приглашают на экскурсии в Экошколу «Кусково»

В Экошколе «Кусково» стартует апрельский цикл экскурсий «Природа и Цивилизация».

Эти мероприятия являются бесплатными, они организованы ГПБУ «Мосприрода» для того, чтобы горожане могли больше узнать о лесопарковых зонах Восточного округа.

Всех желающих прогуляться по красивому уголку природы ждут 8, 15, 22 и 29 апреля в 15:30 у входа в Экошколу «Кусково». Она находится по адресу: 3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1.

В экскурсии могут принять участие вешняковцы любого возраста. В ходе прогулки вы познакомитесь с самой экошколой, рассмотрите представленные в ней экспозиции. При помощи современных технологий вы сможете увидеть различные живописные уголки России , также вам расскажут об основных экологических проблемах.

В финале экскурсии все участники попробуют соорудить «Город будущего» в виртуальной игре.