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Вешняковцев приглашают на экскурсии в Экошколу «Кусково»
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Вешняковцев приглашают на экскурсии в Экошколу «Кусково» 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
В Экошколе «Кусково» стартует апрельский цикл экскурсий «Природа и Цивилизация».
Эти мероприятия являются бесплатными, они организованы ГПБУ «Мосприрода» для того, чтобы горожане могли больше узнать о лесопарковых зонах Восточного округа.
Всех желающих прогуляться по красивому уголку природы ждут 8, 15, 22 и 29 апреля в 15:30 у входа в Экошколу «Кусково». Она находится по адресу: 3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1.
В экскурсии могут принять участие вешняковцы любого возраста. В ходе прогулки вы познакомитесь с самой экошколой, рассмотрите представленные в ней экспозиции. При помощи современных технологий вы сможете увидеть различные живописные уголки России, также вам расскажут об основных экологических проблемах.
В финале экскурсии все участники попробуют соорудить «Город будущего» в виртуальной игре.
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