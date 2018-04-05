В Лыткарине чиновника оштрафовали за нарушение срока ответа на обращение жительницы 

Прокуратура подмосковного Лыткарина выяснила, что управление соцзащиты ответило на обращение местной жительницы по вопросу назначения и выплаты региональной доплаты к пенсии с нарушением установленного срока, виновного сотрудника привлекли к ответственности и оштрафовали, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Прокуратура города Лыткарино проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений на поднадзорной территории. Установлено, что в январе 2018 года в Лыткаринское управление социальной защиты населения министерства социального развития Московской области поступило обращение местной жительницы по вопросу назначения и выплаты региональной доплаты к пенсии. Однако ответ заявителю был направлен с нарушением установленного 30-дневного срока.
«В связи с этим прокуратура внесла представление в Лыткаринское управление социальной защиты населения, которое рассмотрено и удовлетворено. Также прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица административное дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений). Рассмотрев административный материал, мировой судья 109 судебного участка Лыткаринского судебного района привлек виновное лицо к административной ответственности и оштрафовал», — отмечается в сообщении.