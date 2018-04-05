Экс-телохранитель Березовского в «покаянном» письме из СИЗО рассказал о фабрикации компромата на Володина

Бывший глава службы безопасности ныне покойного предпринимателя

Сам автор характеризует свое письмо как покаянное. «Это письмо — мое покаяние перед Богом, родными и теми людьми, которым я делал зло, — написал Соколов. — Покаяние перед всем миром и попытка полностью изменить свою жизнь».

Арестант сообщает, что вместе с сотрудниками созданной им компании «Аналитика и безопасность», имея обширные связи в правоохранительных органах и СМИ, получал заказы от различных людей на сбор компромата в отношении определенных лиц, за что ему платили «большие деньги».

По словам Соколова, если компромата не было, его выдумывали. «Когда сбор компромата не удавался по причине его отсутствия, мы ставили об этом в известность заказчика и начинали искусственно создавать такой „компромат“, за что получали гонорары. Именно у этих людей, которых мы оклеветали, я бы хотел попросить прощения», — пишет Соколов. Имена заказчиков он не раскрывает.

"Тольяттиазот"

В письме Соколов рассказывает о своих действиях по дискредитации гендиректора ЗАО «Корпорация „Тольяттиазот“ Вячеслава Суслова и директора по финансам и экономике этой компании Николая Неплюева.

По словам Соколова, по заказу неких высокопоставленных людей и при помощи тех, кто сейчас сидит с ним в „Лефортово“ по тому же уголовному делу, он готовил „целую серию компрометирующих материалов и формировал целый ряд фиктивных ситуаций“, в результате которых Суслов и Неплюев „должны были оказаться за решеткой по обвинению в связях с украинскими террористическими группировками“. Где планировалось публиковать эти материалы, он не сообщает.

Также в письме Соколов описывает, как фабриковали компромат на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)

Владислава Цатурова

По словам Соколова, его „коллеги“ сказали, что „на Цатурова пришел заказ по сбору компромата, за что были заплачены хорошие деньги“, но „настоящего компромата не нашлось“, в связи с чем на Цатурова „фабрикуется материал, который уже готовят к выходу в ряде средств массовой информации“.

»В опубликованных статьях Цатуров был «изобличен» в хищении бюджетных средств, связях с ворами в законе, криминальными авторитетами и крупными бизнесменами, а также получении откатов за распределение осужденных лиц по местам отбывания наказаний", — перечисляет автор письма.

В декабре 2009 года полковник внутренней службы Цатуров занял пост начальника управления организации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН. Его считали претендентом на должность руководителя этого ведомства.

В марте 2015 года Цатуров был уволен приказом президента Владимира Путина . Этой отставке предшествовала серия публикаций о том, что сотрудники управления, которое он курировал, якобы создают комфортные условия в тюрьмах и изоляторах для криминальных авторитетов.

Минфин

Далее Соколов описывает, как был сфабрикован компромат на руководителя одного из департаментов Минфина РФ Александра Ахполова и бывшего советника министра финансов Отара Марганию. «Заказчик по этому делу был не один, задействовано было много людей, в том числе в среде сотрудников правоохранительных органов», — рассказал Соколов.

Причиной заказа, по его словам, был рынок драгоценных металлов, на котором Минфин пытался навести порядок и установить контроль за ними, начиная с момента обнаружения и добычи и заканчивая реализацией.

"Но такой порядок невозможно навести в отрасли, где затрагиваются интересы многих состоятельных бизнесменов, что и породило желание убрать с дороги мешающих хорошо зарабатывать Ахполова и Марганию, — пишет Соколов. — Компромат должен был произвести настоящий фурор, стать причиной разработки Ахполова и Маргании со стороны правоохранительных органов и их последующего увольнения".

Однако реальной компрометирующей информации на чиновников не нашлось, поэтому пришлось прибегнуть к фальсификации, «кается» Соколов.

Армению, По его словами, им и его «коллегами» были инициированы публикации в СМИ, «в которых наряду с вымышленной информацией содержались сфабрикованные аудиозаписи разговоров, свидетельствовавшие о крышевании Ахполовым и Марганией рынка драгоценных металлов, причастности к контрабанде неучтенного российского золота и серебра в Турцию Украину и ряд других стран, связях с организованными преступными группировками».

В этих публикациях, появившихся преимущественно в промежутке с декабря 2015-го по апрель 2016 года, фигурировали Ахполов и Маргания и высказывались предположения, что золото с российских заводов может идти на финансирование терроризма, а средства алмазной отрасли — на финансирование несистемной оппозиции.

Соколов признается, что он лично фабриковал аудиозаписи, которые должны были компрометировать Ахполова и Марганию.

Департамент регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и камней появился в Минфине в июне 2016 года, тогда же его возглавил Ахполов, ранее руководивший другим департаментом ведомства — административным. В Минфине создание нового департамента объясняли ростом нагрузки и усилением администрирования доходов бюджета. Ахполов до сих пор возглавляет этот департамент.

Основная деятельность Маргании связана с банковской сферой: с 2009 по 2015 год он являлся акционером банка «Возрождение» с долей в 19,67% и входил в совет директоров банка, который покинул в марте 2018 года. По неподтвержденной информации, Маргания был внештатным помощником Алексея Кудрина в его бытность министром финансов в 2004-2008 годах.

Володин и Прокопенко

Также Соколов написал о двух «заказанных» ему людях, в отношении которых он «не совершил преступных или дискредитирующих действий, но готовился это сделать»: нынешнем спикере Госдумы Вячеславе Володине в его бытность первым замглавы администрации президента РФ и замначальника управления внутренней политики этого ведомства Тимуре Прокопенко.

"Однажды один высокопоставленный чиновник и политик обратился ко мне с просьбой дискредитировать другого чиновника — заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина, так как какой-то его знакомый хотел занять должность Володина", — пишет Соколов.

Заказчик, «ссылаясь на достоверно известную ему информацию», предложил Соколову «обвинить Володина и приближенных ему сотрудников администрации президента в связях со спецслужбами США ». Это должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы и привести к отставке Володина, отмечает автор письма.

"Взяв за основу предоставленную мне информацию, я сфабриковал электронную переписку между приближенным к Володину заместителем руководителя одного из управлений администрации президента Тимуром Прокопенко и одиозным украинским политологом, которая указывала на связь Володина с сотрудниками ЦРУ через этого политолога", — пишет Соколов.

По его словам, чтобы предать переписке вид подлинной, он «представил ее как информацию, выкупленную им у членов одной известной хакерской группы». РБК предполагает, что речь идет о хакерской группе

"Шалтай-Болтай"

Но эта переписка, по словам Соколова, так и не была опубликована, поскольку у него, «испортились отношения с ее заказчиком».

Руководитель юридической практики компании BMS Law Firm Тимур Хутов в комментарии РБК высказал мнение, что письмо Соколова «похоже на сделку со следствием, по условиям которой он должен сообщить известные ему сведения по делу», и за это может рассчитывать на снисхождение за содеянное.

Соколов и Со Соколов в 1990-х годах создал агентство безопасности «Атолл 1», которое оказывало услуги Березовскому до конца 1998 года. По данным бывшего депутата Госдумы РФ, а ныне советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, некогда расследовавшего деятельность «Атолла», это агентство занималось охраной Березовского и близких к нему людей, а также «ведением оперативно-разыскных мероприятий, прослушкой телефонов и слежкой за представителями политического истеблишмента».

В 2008 году Соколов вместе с Русланом Мильченко создал компанию «Аналитика и безопасность, став там гендиректором. Он часто выступал экспертом в российских СМИ, комментировал

крушение

малайзийского Boeing в Донбассе, события на Украине, был экспертом по делу об убийстве

в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова , отмечает РБК.

В середине января этого года Соколова, Мильченко и бывшего главу службы безопасности „Тольяттиазота“ Олега Антошина

задержали

оперативники ФСБ. 17 января Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ об их аресте на два месяца по обвинению в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Также сообщалось, что арестованных проверяют на причастность к инсценировке терактов.

Между тем в августе прошлого года Служба безопасности Украины задержала двух граждан страны по подозрению в госизмене, в работе на российские спецслужбы и в незаконном обращении с оружием. В числе задержанных оказалась

гражданская жена Соколова

В СБУ тогда заявили, что Мастикашева и ее сообщник Александр Каратай вербовали бывших участников силовой операции в Донбассе для совершения терактов в Москве и в других городах России , чтобы потом обвинить украинские власти в террористической деятельности.

Соколов ранее утверждал, что дело было сфабриковано в отместку за его расследования о связях украинских спецслужб с организованными преступными группировками, а украинские силовики якобы требовали у него выкуп за жену в миллион долларов.