Экс-охранник Березовского признал фальсификацию компромата на чиновников

«Это письмо — мое покаяние перед Богом, родными и теми людьми, которым я делал зло. Покаяние перед всем миром и попытка полностью изменить свою жизнь», — приводит РБК цитату из письма Соколова.

В своем «покаянном письме» Сергей Соколов пишет, что получал заказы на сбор компромата в отношении определенных лиц, за что получал «большие деньги». Имен заказчиков, правда, он не раскрывает.

«Когда сбор компромата не удавался по причине его отсутствия, мы ставили об этом в известность заказчика и начинали искусственно создавать такой «компромат», за что получали «гонорары». Именно у этих людей, которых мы оклеветали, я бы хотел попросить прощения», — пишет Соколов.

Так, со слов Соколова, компромат был сфабрикован в отношении руководителя одного из департаментов Министерства финансов Александра Ахполова и бывшего советника министра финансов Отара Маргания.

«Компромат должен был произвести настоящий фурор, стать причиной разработки Ахполова и Маргании со стороны правоохранительных органов и их последующего увольнения», — говорится в письме, опубликованном РБК. Реальной компрометирующей информации на Ахполова и Марганию не нашлось, поэтому пришлось прибегнуть к фальсификации, признается Соколов.

Бывший охранник олигарха пишет, что были и такие люди в отношении которых он «не совершил преступных или дискредитирующих действий, но готовился это сделать». В качестве примера он приводит Вячеслава Володина и Тимура Прокопенко.

«Однажды один высокопоставленный чиновник и политик обратился ко мне с просьбой дискредитировать другого чиновника — заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина, так как какой-то его знакомый хотел занять должность Володина», — пишет Соколов.

Володин и его приближенные должны были быть обвинены в связях со спецслужбами США . Результатом этого оговора должна была стать отставка Вячеслава Волдина.

«Взяв за основу предоставленную мне информацию, я сфабриковал электронную переписку между приближенным к Володину заместителем руководителя одного из управлений администрации президента Тимуром Прокопенко и одиозным украинским политологом, которая указывала на связь Володина с сотрудниками ЦРУ через этого политолога», — пишет Соколов.

Чтобы предать переписке вид подлинной, Соколов «представил ее как информацию, выкупленную им у членов одной известной хакерской группы». Вероятно, эта стратегия бы сработало, но сфальсифицированная переписка так и не была опубликована: «испортились отношения с ее заказчиком».

«Однако я виноват в том, что создал ее и пытался обвинить людей в страшном преступлении — государственной измене!» — кается в своем письме Соколов.