Экс-охранник Березовского признал фальсификацию компромата на чиновников 

Бывший начальник службы безопасности Бориса Березовского и создатель охранного предприятия «Атолл» Сергей Соколов написал покаянное письмо, в котором признается в сборе и фальсификации компромата на чиновников и крупных бизнесменов. В частности, речь идет о замначальника Управления внутренней политики Кремля (УВП) Тимуре Прокопенко, спикере Госдумы Вячеславе Володине, руководителях «Тольяттиазота» Вячеславе Суслове и Николае Неплюеве, заместителе директора ФСИН Владиславе Цатурове и чиновниках Минфина. Подлинность письма подтвердил адвокат Сколова Шамсудин Цакаев.
«Это письмо — мое покаяние перед Богом, родными и теми людьми, которым я делал зло. Покаяние перед всем миром и попытка полностью изменить свою жизнь», — приводит РБК цитату из письма Соколова.
В своем «покаянном письме» Сергей Соколов пишет, что получал заказы на сбор компромата в отношении определенных лиц, за что получал «большие деньги». Имен заказчиков, правда, он не раскрывает.
«Когда сбор компромата не удавался по причине его отсутствия, мы ставили об этом в известность заказчика и начинали искусственно создавать такой «компромат», за что получали «гонорары». Именно у этих людей, которых мы оклеветали, я бы хотел попросить прощения», — пишет Соколов.
Так, со слов Соколова, компромат был сфабрикован в отношении руководителя одного из департаментов Министерства финансов Александра Ахполова и бывшего советника министра финансов Отара Маргания.
«Компромат должен был произвести настоящий фурор, стать причиной разработки Ахполова и Маргании со стороны правоохранительных органов и их последующего увольнения», — говорится в письме, опубликованном РБК. Реальной компрометирующей информации на Ахполова и Марганию не нашлось, поэтому пришлось прибегнуть к фальсификации, признается Соколов.
Бывший охранник олигарха пишет, что были и такие люди в отношении которых он «не совершил преступных или дискредитирующих действий, но готовился это сделать». В качестве примера он приводит Вячеслава Володина и Тимура Прокопенко.
«Однажды один высокопоставленный чиновник и политик обратился ко мне с просьбой дискредитировать другого чиновника — заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина, так как какой-то его знакомый хотел занять должность Володина», — пишет Соколов.
Володин и его приближенные должны были быть обвинены в связях со спецслужбами США. Результатом этого оговора должна была стать отставка Вячеслава Волдина.
«Взяв за основу предоставленную мне информацию, я сфабриковал электронную переписку между приближенным к Володину заместителем руководителя одного из управлений администрации президента Тимуром Прокопенко и одиозным украинским политологом, которая указывала на связь Володина с сотрудниками ЦРУ через этого политолога», — пишет Соколов.
Чтобы предать переписке вид подлинной, Соколов «представил ее как информацию, выкупленную им у членов одной известной хакерской группы». Вероятно, эта стратегия бы сработало, но сфальсифицированная переписка так и не была опубликована: «испортились отношения с ее заказчиком».
«Однако я виноват в том, что создал ее и пытался обвинить людей в страшном преступлении — государственной измене!» — кается в своем письме Соколов.
Напомним, Сергей Соколов вместе Русланом Мильченко и Олегом Антошиным был задержан сотрудниками ФСБ в середине минувшего января. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ об их аресте на два месяца по обвинению в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Арестованных также проверяют на причастность к инсценировке терактов. В настоящий момент Соколов содержится в Лефортовском следственном изоляторе.