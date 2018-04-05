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В челябинской сети «Красное&Белое» до конца мая прекратят продажу сигарет
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В челябинской сети «Красное&Белое» до конца мая прекратят продажу сигарет 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Челябинское УФАС России выдало предупреждение 23 хозяйствующим субъектам (с коммерческим обозначением «Красное&Белое») о необходимости прекращения реализации табачной продукции с нарушением ограничений, установленных законодательством РФ. Об том сообщает пресс-служба ведомства.
С жалобой в УФАС обратился заявитель — ООО «Альбион-2002», зарегистрированное в Нижнем Новгороде. Данное ООО осуществляет деятельность по продаже алкогольной и табачной продукции под коммерческим обозначением «Бристоль» на территории РФ и является конкурентом сети «Красное&Белое».
В своей жалобе заявители сообщили, что в Челябинске и Челябинской области реализуется табачная продукция в более чем 170 магазинах с коммерческим обозначением «Красное&Белое» на расстоянии менее 100 метров от территории, предназначенной для оказания образовательных услуг. «Красное&Белое» должно исполнить предупреждение Челябинского УФАС России до 30 мая.
Добавим, что в случае невыполнения требований Челябинского УФАС России в отношении хозяйствующих субъектов будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства..
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