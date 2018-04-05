В челябинской сети «Красное&Белое» до конца мая прекратят продажу сигарет

Челябинское УФАС России выдало предупреждение 23 хозяйствующим субъектам (с коммерческим обозначением «Красное&Белое») о необходимости прекращения реализации табачной продукции с нарушением ограничений, установленных законодательством РФ . Об том сообщает пресс-служба ведомства.

С жалобой в УФАС обратился заявитель — ООО «Альбион-2002», зарегистрированное в Нижнем Новгороде. Данное ООО осуществляет деятельность по продаже алкогольной и табачной продукции под коммерческим обозначением «Бристоль» на территории РФ и является конкурентом сети «Красное&Белое».

В своей жалобе заявители сообщили, что в Челябинске Челябинской области реализуется табачная продукция в более чем 170 магазинах с коммерческим обозначением «Красное&Белое» на расстоянии менее 100 метров от территории, предназначенной для оказания образовательных услуг. «Красное&Белое» должно исполнить предупреждение Челябинского УФАС России до 30 мая.

Добавим, что в случае невыполнения требований Челябинского УФАС России в отношении хозяйствующих субъектов будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства..