Плюс два. Дмитрий Кобылкин вошел в тройку лидеров глав регионов УрФО 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, поднявшись на две строки, с МедиаИндексом 29069,7 занял третье место в рейтинге глав регионов Уральского федерального округа. Свои позиции — первое и второе место — сохранили губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Челябинской области Борис Дубровский. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в компании «Медиалогия», подготовившей рейтинг-лист по итогам марта этого года.
В прошедшем месяце Дмитрий Кобылкин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков приняли участие в торжественной церемонии открытия Ледового дворца — филиала хоккейной академии «Авангард». Также сообщалось, что в Салехарде глава региона Дмитрий Кобылкин и гендиректор управляющей компании «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский подписали концессионное соглашение на проектирование, строительство, реконструкцию и использование аэропортового комплекса города Новый Уренгой.
Помимо этого, Дмитрий Кобылкин и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали соглашение, в рамках которого договорились о финансовой поддержке предприятием конкретных социальных, образовательных и молодежных проектов.
В медиарейтинге глав уральских регионов четвертое место теперь у губернатора Тюменской области Владимира Якушева, пятое — у губернатора ХМАО — Югры Натальи Комаровой, оба опустились в рейтинге на одну строчку. Шестое место по-прежнему у главы Курганской области Алексея Кокорина.