Сеть «Красное&Белое» больше не будет продавать сигареты в Челябинскем

Челябинское УФАС России выдало предупреждение 23 хозяйствующим субъектам о необходимости прекращения реализации табачной продукцией с нарушением ограничений, установленных Законом об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Согласно п.2 ч.7 ст.19 Закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

ООО «АЛЬБИОН-2002» сообщил, что в г. Челябинске Челябинской области реализуется табачная продукция в более чем 170 магазинах с коммерческим обозначением «Красное&Белое» на расстоянии менее 100 метров от территории, предназначенной для оказания образовательных услуг. В подтверждение компания представила копии кассовых чеков, свидетельствующих о реализации указанного товара в данных магазинах.

«Предупреждение направлено ООО «Аллегро», ООО «Альбион», ООО «Альтаир», ООО «Анкор», ООО «Аполлон», ООО «Архипелаг», ООО «Бараус», ООО «Баргузин», ООО «Барк», ООО «Бахус», ООО «Бриз», ООО «Ганимед», ООО «Град», ООО «Градусник», ООО «Дионис», ООО «Лабиринт-С», ООО «Лабиринт-Урал», ООО «Лабиринт-Челябинск», ООО «Лабиринт», ООО «Ледник», ООО «Торговый дом Азимут», ООО «Аврора» и ООО «Борей». Челябинское УФАС России указало, что систематическая реализация табачной продукции данными хозсубъектами создает им преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности перед другими организациями, соблюдающими требования Закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — сообщили в УФАС России по Челябинской области.

В случае невыполнения требований Челябинского УФАС России в отношении хозяйствующих субъектов будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. «Красное&Белое» должно исполнить предупреждение до 30 мая 2018 года.

Фото с сайта foto.cheb.ru.