Финляндия разрешила строительство «Северного потока-2» в Балтийском море

Финляндия одобрила строительство участка газопровода «Северный поток-2» протяженностью в 374 км в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 5 апреля, на сайте финского правительства. «5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода „Северный поток-2“ в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии», — сказано в сообщении.

На принятие решения у Хельсинки ушло полгода. Заявка на согласование строительства в исключительной экономической зоне Финляндии была подана оператором проекта, швейцарской компанией Nord Stream 2 AG, в сентябре 2017 года. Пресс-служба финского кабинета министров уточнила, что согласие правительства является условным, то есть заявитель должен соответствовать условиям, изложенным в решении. Речь идет о соблюдении принципа осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, о необходимости учитывать особенности Балтийского моря, не лишать страну возможности реализовать потенциальные инфраструктурные проекты в исключительной экономической зоне Финляндии.

«Согласие правительства должно быть исполнено, несмотря на любую апелляцию», — подчеркивается в пресс-релизе. Выданное согласие действительно в течение 50 лет. За принятие решения в стране отвечало министерство экономики и занятости Финляндии. Кроме того, Финляндия должна выдать еще одно разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2». Этого требует действующий в стране «Закон о воде». Решение должны принять власти губернии Южная Финляндия, отразив в разрешении подробные оценки воздействия газопровода на окружающую среду, отметили в правительстве страны.

Швеции и «Второе разрешение в соответствии с Законом о воде ожидается в ближайшие недели», — отмечается в сообщении, опубликованном 5 апреля на сайте компании Nord Stream 2 AG. Оператор проекта напомнил, что процедуры по выдаче разрешений на «Северный поток-2» проходят в настоящее время еще в трех странах, в водах которых будет проложен газопровод — в России Дании . Эти процедуры идут по плану, говорится в пресс-релизе.

Ранее завершила выдачу всех необходимых разрешения на проект «Северный поток-2» Германия . 27 марта Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) одобрило строительство 30-километрового участка газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны в Балтийском море. «В результате интенсивного анализа, в том числе проведение оценки воздействия проекта на окружающую среду, было выдано разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 на всю требуемую длину в 31 км в ИЭЗ Германии», — отмечалось в сообщении ведомства.

Глава BSH Моника Брух-Мориц тогда отметила, что технические спецификации, предусмотренные при строительстве и эксплуатации Nord Stream 2, включают в себя меры, позволяющее избежать воздействия проекта на перелетных птиц. Ранее 31 января 2018 года, Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и использование в территориальных водах Германии и на суше в районе Лубмина (земля Мекленбург — Передняя Померания) 55-километрового участка газопровода «Северный поток — 2».

Бизнес — за Проект «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предполагает строительство к 2019 году двух ниток магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Протяженность газопровода, который должны проложить рядом с уже действующим «Северным потоком», составит 1220 км. Общая стоимость оценивается в €9,5 млрд Для реализации проекта в Швейцарии создана компания Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит «Газпрому»

В апреле 2017 года руководители немецких Wintershall и Uniper, французской ENGIE, австрийской OMV и нидерландско-британской Royal Dutch Shell подписали соглашение о финансировании 50% проекта «Северный поток-2». Вклад каждой из компаний должен составить €950 млн Общая сумма финансирования достигнет €4,75 млрд Российский «Газпром» должен вложить в проект остальные 50%.

В настоящее время проходит процедура получения разрешений на строительство газопровода в территориальных водах стран. 8 февраля зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания ожидает получить все необходимые разрешения в первой половине 2018 года. «Мы исходим из того, что эти разрешения будут получены в срок. Рассуждать о каких-то сценариях, когда это не произойдет — плохая привычка», — подчеркнул Медведев (цитата по агентству «Прайм»).

Тем не менее с разрешением от Дании могут возникнуть осложнения. 30 ноября 2017 года датский парламент принял закон, наделяющий МИД страны правом запрещать строительство силовых кабелей и трубопроводов в территориальных водах Дании в случае, если они противоречат внешнеполитическим интересам и соображениям национальной безопасности и обороны страны. До этого решение о том, может ли газопровод «Северный поток-2» пройти через датские воды у острова Борнхольм, могло принимать только Датское энергетическое агентство (ДЭА) на основании экологических соображений. Принятый парламентом Дании закон вступил в силу с 1 января 2018 года, но он распространяется и на уже поданные заявки. Теперь решение должен принять МИД Дании.

На всякий случай Nord Stream 2 AG проработала альтернативный вариант маршрута газопровода «Северный поток-2», который будет проходить в международных водах и не подпадет под влияние возможного датского запрета, сообщал ранее технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков

США, Украина и Прибалтика — против

Против «Северного потока-2» выступает Вашингтон. 29 января 2018 года вступил в силу закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Документ расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики и вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.

В отдельном пункте закона говорится о стремлении США воспрепятствовать проекту «Северный поток-2». «Продолжать противостоять „Северному потоку-2“, учитывая его пагубные последствия для энергетической безопасности Европейского Союза , развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине», — отмечается в документе.

Читайте также

Дания приняла закон, позволяющий запретить строительство «Северного потока-2» Газопровод и политика: «друг Путина» обещает ускорить строительство «Северного потока — 2»