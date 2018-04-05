Полина Гагарина показала идеальное вечернее платье для худых девушек

@gagara1987Полина Гагарина показала идеальное вечернее платье для худых девушекФигура Полины Гагариной (31) — предмет зависти для многих. Одни считают, что певица в прекрасной физической форме и восхищаются ее трудолюбием и усердием, другие же критикуют артистку за чрезмерную худобу. Как бы то ни было, Полина действительно имеет стройное телосложение и ее, по праву, можно назвать миниатюрной.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 4 Апр 2018 в 10:24 PDT Недавно певица опубликовала снимок, на котором она позирует в черно-белом вечернем платье, идеально подчеркнувшем ее фигуру. Знаменитость воспользовалась классическим приемом сочетания контрастных цветов и правильно подобранным акцентом. Удлиненный пояс темного цвета создает эффект «осиной талии», а графичный дизайн наряда в купе с длиной макси формируют «новый силуэт». Читай также: 53-летняя Апина показала, как уместно носить мини-платья.