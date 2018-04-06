«Наконец-то правильное белье»: в Сети обсуждают платье Полины Гагариной 

Певица Полина Гагарина порадовала поклонников внезапно изменившейся зоной декольте. Однако фасон платья, в котором артистка блистала на выступлении в Кремле, показался им нелепым.
На днях в Кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию поэта-песенника Ильи Резника. Поздравить мэтра на сцену поднимались многие звезды отечественной эстрады и в их числе талантливая певица Полина Гагарина. Она исполнила песню «Еще не вечер», которую раньше пела Лайма Вайкуле. Для выступления на юбилее Резника Полина выбрала черно-белое платье в пол, которое выгодно подчеркнуло неожиданно увеличившуюся грудь артистки. Напомним, ранее Гагарину упрекали, что она выбирает неудачные платья, которые лишь акцентируют внимание на отсутствии объема в области верха.
При этом фасон платья не понравился поклонникам Полины. Они решили, что детали наряда не сочетаются между собой. «Какое-то несуразное платье, как в простыню завернулась» «Будто простыня и бюстгальтер» «О, пушап в ход пошел наконец!» «Наконец-то правильное белье выбрала» «Шикарное декольте! Откуда что берется?» «Потрясающая фигура, но платье странновато»
Поддерживать прекрасную форму 31-летней Полине Гагариной помогает личный тренер Вячеслав Дайчев, который приезжает к ней домой практически каждый день, если певица в Москве. Недавно Полина вместе с Вячеславом стала осваивать тренировки на свежем воздухе и пришла в восторг от того, что очень много людей уделяют внимание своей физической форме. Гагарина даже подумала создать свой спортивный блог, чтобы делиться идеями тренировок со всеми желающими.
Неудивительно, что в такую красивую и талантливую женщину безумно влюблен ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков. Пара вместе уже почти 5 лет. А на днях Дмитрий вспомнил, как делал Полине предложение руки и сердца в романтичном Париже.