«Наконец-то правильное белье»: в Сети обсуждают платье Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина порадовала поклонников внезапно изменившейся зоной декольте. Однако фасон платья, в котором артистка блистала на выступлении в Кремле, показался им нелепым.

На днях в Кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию поэта-песенника Ильи Резника . Поздравить мэтра на сцену поднимались многие звезды отечественной эстрады и в их числе талантливая певица Полина Гагарина. Она исполнила песню «Еще не вечер», которую раньше пела Лайма Вайкуле . Для выступления на юбилее Резника Полина выбрала черно-белое платье в пол, которое выгодно подчеркнуло неожиданно увеличившуюся грудь артистки. Напомним, ранее Гагарину упрекали, что она выбирает неудачные платья, которые лишь акцентируют внимание на отсутствии объема в области верха.

При этом фасон платья не понравился поклонникам Полины. Они решили, что детали наряда не сочетаются между собой. «Какое-то несуразное платье, как в простыню завернулась» «Будто простыня и бюстгальтер» «О, пушап в ход пошел наконец!» «Наконец-то правильное белье выбрала» «Шикарное декольте! Откуда что берется?» «Потрясающая фигура, но платье странновато»

Поддерживать прекрасную форму 31-летней Полине Гагариной помогает личный тренер Вячеслав Дайчев, который приезжает к ней домой практически каждый день, если певица в Москве . Недавно Полина вместе с Вячеславом стала осваивать тренировки на свежем воздухе и пришла в восторг от того, что очень много людей уделяют внимание своей физической форме. Гагарина даже подумала создать свой спортивный блог, чтобы делиться идеями тренировок со всеми желающими.