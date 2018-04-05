Об этом свидетельствует видеоопрос, проведенный изданием Ukraina.ru.
«У нас такая власть, что все возможно», — заявила одна из жительниц Николаева.
При этом некоторые николаевцы не поддержали действия украинских спецслужб, ведущих расследование в отношении УПЦ (МП).
«Все мы братья и родственники. У меня очень много родственников живет в России, поэтому это больная тема», — рассказала одна из жительниц.
По теме также высказались прихожане УПЦ.
«В каких бы церквях Московского патриархата я ни была, я не слышала, чтобы батюшка какой-нибудь лез в политику и что-нибудь говорил против властей и поддержал был ту сторону или иную», — рассказала одна из прихожанок.
Также одна из жительниц Николаева сказала, что церковь говорит об объединении, а для Бога нет национальности.