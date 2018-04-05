Ещё
Жители Николаева: Мы не верим, что УПЦ ведет антиукраинские действия — видеоопрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Николаева: Мы не верим, что УПЦ ведет антиукраинские действия — видеоопрос 

Украина.ру 40 минут назад
Об этом свидетельствует видеоопрос, проведенный изданием Ukraina.ru.
«У нас такая власть, что все возможно», — заявила одна из жительниц Николаева.
При этом некоторые николаевцы не поддержали действия украинских спецслужб, ведущих расследование в отношении УПЦ (МП).
«Все мы братья и родственники. У меня очень много родственников живет в России, поэтому это больная тема», — рассказала одна из жительниц.
По теме также высказались прихожане УПЦ.
«В каких бы церквях Московского патриархата я ни была, я не слышала, чтобы батюшка какой-нибудь лез в политику и что-нибудь говорил против властей и поддержал был ту сторону или иную», — рассказала одна из прихожанок.
Также одна из жительниц Николаева сказала, что церковь говорит об объединении, а для Бога нет национальности.
Украина.ру: последние новости
Верховная Рада «заякорила» стремление в НАТО в первом чтении Захарова: Не удивлюсь, если завтра Мэй и соратники заявят, что их взломали русские хакеры Луценко вступился за Бубенчика и раскритиковал подчиненных
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге105
«Крым захватим танками»317
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова125
В Подмосковье обвалились цены на дачи99
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством112
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение