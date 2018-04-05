Жители Николаева: Мы не верим, что УПЦ ведет антиукраинские действия — видеоопрос

Об этом свидетельствует видеоопрос, проведенный изданием Ukraina.ru.

«У нас такая власть, что все возможно», — заявила одна из жительниц Николаева.

При этом некоторые николаевцы не поддержали действия украинских спецслужб, ведущих расследование в отношении УПЦ (МП).

«Все мы братья и родственники. У меня очень много родственников живет в России , поэтому это больная тема», — рассказала одна из жительниц.

По теме также высказались прихожане УПЦ.

«В каких бы церквях Московского патриархата я ни была, я не слышала, чтобы батюшка какой-нибудь лез в политику и что-нибудь говорил против властей и поддержал был ту сторону или иную», — рассказала одна из прихожанок.

Также одна из жительниц Николаева сказала, что церковь говорит об объединении, а для Бога нет национальности.