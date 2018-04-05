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Заместитель председателя СК РФ ждёт челябинцев на приёме
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Заместитель председателя СК РФ ждёт челябинцев на приёме 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации Илья Лазутов проведёт приём граждан в Челябинске, сообщают в региональном СУ СКР.
Прием пройдет 11 апреля с 10:00 в здании следственного управления по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел.
По вопросу записи на личный прием следует обращаться по телефонам 8 (351) 728-58-20, 728-58-19, 728-57-15.
Запись будет осуществляться 5 апреля с 13:45 до 18:00, 6 апреля с 9:00 до 13:00, с 13:45 до 16:45, 9 апреля с 9:00 до 13:00. В нерабочее время и выходные дни — по телефону 8 (351) 728-57-01.
На личном приеме нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц — доверенность.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте управления.
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