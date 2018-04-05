Капитальный ремонт проведут по 13 адресам Тверского района

По 13 адресам Тверского района в этом году начнутся работы в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Такими сведениями поделился 5 апреля Евгений Федосеев, руководитель отдела по капитальному ремонту управы.

В региональную программу были включены: дом 29 по Большой Бронной; 9 дом по Сущевской улице; 71 дом по Новослободской улице и еще десять адресов.

— Мы запланировали 15 видов работ. Среди них замена мусоропровода, ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики, фасадные и кровельные работы и другие, — перечислил Евгений Федосеев.

Он отметил, что по всем 13 адресам уже были проведены общие собрания собственников. На них жители сами проголосовали за те виды работ, которые необходимо провести в их домах.