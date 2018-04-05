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Жители Горноуральского округа рискуют остаться без воды
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Жители Горноуральского округа рискуют остаться без воды 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пригородном районе Горноуральского городского округа стремительно исчезают колонки с водой. Устройства либо замерзают, либо ломаются. Но ремонтировать их, по словам местных, никто не торопиться. Люди сетуют, что сейчас в селе Петрокаменское остался всего один колодец.
«Воду просим у тех, у кого есть скважины. В этих колонках в первую очередь нуждаются пенсионеры. Я понимаю, что вся система (башни и так далее) уже старые и их нужно ремонтировать. Но у нас этого ничего не делается. У нас даже по главной улице по Ленина можно пройти и считать колонки, которые просто убраны. При этом к нам часто с Нижнего Тагила приезжают люди и берут воду, потому что чистая вода и ее можно пить», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» жительница села Петрокаменское Елена Кузнецова.
В администрации Горноуральского городского округа корреспондента «ФедералПресс» заверили, что закрывать все колонки не собираются. Просто в этом году, в отличие от прошлых лет, на территории наблюдают замерзание колонок и привести в рабочее состояние все сразу не успевают.
«Сейчас проблема по водоснабжению стоит не только в селе Петрокаменское: во многих населенных пунктах из-за глубокого промерзания почвы перехватывает водоводы. То есть магистрали, которые лежат на значительной глубине, и в прошлые годы не замерзали и работали, в этом году их перехватывает. Эти процессы весной продолжаются, земля холодная, идут процессы движения грунтов и возникаю повреждения водоводов, и водоразборных колонок.
Если говорить о ремонтах на сетях, то они идут беспрерывно. В разных населенных пунктах и на различных сетях. У нас не в каждом населенном пункте аварийная бригада. Существует и очередность выполнения работ в зависимости от степени нарушения условий жизнеобеспечения. Производить ремонты одновременно в разных точках не представляется возможным», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» заместитель главы администрации Горноуральского городского округа по ЖКХ и благоустройству территории Александр Борисов.
Фото:pxhere.com.
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