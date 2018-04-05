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Крым — сплошная стройплощадка? Как изменится полуостров к новому сезону
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Крым — сплошная стройплощадка? Как изменится полуостров к новому сезону 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Крым стремительно развивается: на набережных сносят самострои и «шалманы», реконструируют парки, ремонтируют дороги. В межсезонье за улучшениями пристально следят местные жители, находя недочеты и поводы для похвалы.
Так, жители Севастополя рассказывают, что отреставрированный парк имени А. Ахматовой в таком хорошем состоянии, как сейчас, был только при открытии в советские времена. Но замечают неокрашенные перила в конце пирса: «мэр так далеко не пойдет».
В Евпатории реконструируют улицы «Малого Иерусалима», в Симферополе приводят в порядок парк имени Гагарина, в Ялте облагораживают главную набережную, этим же в скором времени займутся и в Коктебеле.
Подробнее обо всех заметных переменах в Крыму перед началом курортного сезона — в материале РИА Новости в ближайшее время.
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