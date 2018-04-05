Крым — сплошная стройплощадка? Как изменится полуостров к новому сезону

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости Крым стремительно развивается: на набережных сносят самострои и «шалманы», реконструируют парки, ремонтируют дороги. В межсезонье за улучшениями пристально следят местные жители, находя недочеты и поводы для похвалы.

Так, жители Севастополя рассказывают, что отреставрированный парк имени А. Ахматовой в таком хорошем состоянии, как сейчас, был только при открытии в советские времена. Но замечают неокрашенные перила в конце пирса: «мэр так далеко не пойдет».

Евпатории реконструируют улицы «Малого Иерусалима», в Симферополе приводят в порядок парк имени Гагарина, в Ялте облагораживают главную набережную, этим же в скором времени займутся и в Коктебеле.

Подробнее обо всех заметных переменах в Крыму перед началом курортного сезона — в материале РИА Новости в ближайшее время.