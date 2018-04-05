Бречалов предложил утвердить перечень товаров и услуг для закупки государством у МСБ

Александр Бречалов. МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Специальный перечень товаров, работ и услуг для закупки государством у малого и среднего бизнеса должен быть утвержден в России . Такое мнение выразил в четверг руководитель рабочей группы Госсовета РФ по вопросам развития конкуренции, глава Удмуртии

"Считаю, что необходимо утвердить специальные перечни товаров, работ и услуг, закупка которых для государственных и муниципальных нужд должна осуществляться только у субъектов малого бизнеса и только по прямым договорам. При этом путем проведения торгов, участниками которых являются субъекты малого бизнеса", — сказал он на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина

"Аналогично [необходимо] предусмотреть специальный перечень услуг, которые будут закупаться только у социально-ориентированных некоммерческих организаций", — добавил Бречалов.

Он также предложил ввести санкции для чиновников в регионах России за не достигнутые ключевые показатели по развитию конкуренции.

Глава Удмуртии отметил, что для достижения целей указа президента РФ от 21 декабря 2017 года «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы «должны быть предусмотрены стимулирующие мотивационные меры для регионов, в том числе финансового характера».

"Наряду с этим должно быть предусмотрено применение санкций для должностных лиц субъектов РФ, органов местного самоуправления, не обеспечивших достижение ключевых показателей по развитию конкуренции", — сказал Бречалов.

Показатели заложены в Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы.

Под председательством Путина в Кремле в четверг проходит заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране.