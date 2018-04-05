Предпринимателям направлены предостережения о недопустимости правонарушений

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» Комитетом ветеринарии города Москвы выдаются предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства (далее — Предостережение).

Предостережения направлялись ветеринарным клиникам, приютам для безнадзорных животных и зоомагазинам, в действиях (бездействии) которых усматривались признаки нарушений обязательных требований законодательства в области ветеринарии. В 2018 году признаки нарушений обязательных требований, явившиеся основанием для направления Предостережений, были выявлены при рассмотрении, поступивших в Комитет ветеринарии города Москвы, обращений граждан на несоблюдение требований законодательства при сборе, утилизации и уничтожении биологических отходов, а также при оказании ветеринарных услуг.

В Предостережении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагалось принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом Комитет ветеринарии города Москвы, в срок не менее 60 дней.