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Предпринимателям направлены предостережения о недопустимости правонарушений
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Предпринимателям направлены предостережения о недопустимости правонарушений 

Комитет ветеринарии города Москвы 43 минуты назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» Комитетом ветеринарии города Москвы выдаются предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства (далее — Предостережение).
Предостережения направлялись ветеринарным клиникам, приютам для безнадзорных животных и зоомагазинам, в действиях (бездействии) которых усматривались признаки нарушений обязательных требований законодательства в области ветеринарии. В 2018 году признаки нарушений обязательных требований, явившиеся основанием для направления Предостережений, были выявлены при рассмотрении, поступивших в Комитет ветеринарии города Москвы, обращений граждан на несоблюдение требований законодательства при сборе, утилизации и уничтожении биологических отходов, а также при оказании ветеринарных услуг.
В Предостережении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагалось принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом Комитет ветеринарии города Москвы, в срок не менее 60 дней.
Направление Предостережений является профилактической мерой, позволяющей снизить административную нагрузку на бизнес и даёт возможность хозяйствующим субъектам своевременно принимать предупредительные меры, направленные на соблюдение требований законодательства РФ.
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