Новый инвентарь закупили для проведения субботника в Таганском районе

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Таганского района» закупили новый инвентарь для проведения общегородских субботников. Мероприятия по уборке территорий пройдут 14 и 21 апреля.

— Для проведения первого дня субботника закуплено 150 метел и 30 граблей. Конкретно для работ на Новоспасском пруду — 100 метел и еще 30 граблей, — перечислил ведущий инженер организации Игорь Дашковецкий.

Он объяснил, что потом садовый инвентарь будут использовать во второй день субботника, 21 апреля. Работы пройдут в сквере Талалихина и около Калитниковского пруда.

Поучаствовать в уборке смогут все желающие. Горожанам выдадут перчатки, мешки для сбора мусора и другие необходимые инструменты.