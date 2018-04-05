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Новый инвентарь закупили для проведения субботника в Таганском районе
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Новый инвентарь закупили для проведения субботника в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 42 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Таганского района» закупили новый инвентарь для проведения общегородских субботников. Мероприятия по уборке территорий пройдут 14 и 21 апреля.
— Для проведения первого дня субботника закуплено 150 метел и 30 граблей. Конкретно для работ на Новоспасском пруду — 100 метел и еще 30 граблей, — перечислил ведущий инженер организации Игорь Дашковецкий.
Он объяснил, что потом садовый инвентарь будут использовать во второй день субботника, 21 апреля. Работы пройдут в сквере Талалихина и около Калитниковского пруда.
Поучаствовать в уборке смогут все желающие. Горожанам выдадут перчатки, мешки для сбора мусора и другие необходимые инструменты.
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