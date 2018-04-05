На итоговом заседании Коллегии Росрезерва, проходившем с участием вице-премьера Дмитрия Рогозина, определены задачи Росрезерва на 2018 год

В своем выступлении Дмитрий Рогозин отметил, что в течение года система государственного материального резерва стабильно выполняла функции по формированию и обслуживанию государственных запасов.

Значимым достижением 2017 года Дмитрий Рогозин назвал завершение межведомственной работы по пересмотру номенклатуры и норм накопления материальных ценностей в государственном резерве, приведению структуры запасов в соответствии с текущей экономической и политической ситуацией

Среди основных задач на 2018 год Дмитрий Рогозин отметил организацию выпуска и накопления запасов в соответствии с новой номенклатурой, а также продолжение модернизации основных фондов системы и строительства новых хранилищ в удаленных от центра регионах страны. Кроме того, Дмитрий Рогозин подчеркнул важность продолжения работы по повышению эффективности операций закупки и реализации продукции материального резерва, в том числе за счет использования возможностей современных информационных платформ, обеспечивающих передачу информации с соблюдение требований по защите гостайны.

С докладом о результатах работы Росрезерва в 2017 году выступил руководитель агентства Дмитрий Гогин

По итогам года Росрезервом было обеспечено достижение всех плановых показателей подпрограммы «Управление государственным материальным резервом» госпрограммы «Управление государственным имуществом». Задания государственного оборонного заказа на поставку материальных ценностей в государственный резерв в 2017 году выполнены на 99,1 процента.

Росрезерв принял участие в проведении гуманитарных акций по оказанию помощи населению 10 зарубежных стран, пострадавших от природных катастроф и вооруженных конфликтов.

В 2017 году Росрезерв продолжил работу по выполнению поручений Президента и Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование структуры запасов и повышение эффективности использования потенциала государственного резерва. Проведена актуализация номенклатуры и норм накопления материальных ценностей. Обеспечивалось вовлечение запасов, выпускаемых из государственного резерва, в текущее потребление государства, прежде всего силовых структур и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Определяя направления деятельности Росрезерва в 2018 году, Дмитрий Гогин уделил особое внимание вопросам совершенствования нормативной базы, регулирующей работу системы государственного резерва. В соответствии с планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2018 год в декабре на рассмотрение Правительства должен быть представлен законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О государственном материальном резерве».