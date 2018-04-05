Лестницу-чудесницу у нижегородского кремля перекрыли. Ищите другие спуски

Вчера мы показали, в каком состоянии находятся ступени и парапеты этого аварийного сооружения.

Редакция NN.RU направила запрос в администрацию города и правительство Нижегородской области по поводу состояния и ремонта «лестницы-чудесницы». Из пресс-службы администрации в тот же вечер нам ответили, что это инженерное сооружение находится на областном балансе. Сегодня пришел и второй ответ.

Нам сооющают, что «за текущее санитарное содержание данной лестницы отвечает ГБУ НО „Управление по благоустройству территории Кремля“.

Оперативной была и реакция на сообщение о том, что на спуске и подъеме нет заграждения. Сегодня к 12.00 входы на аварийный объект были закрыты.

Теперь по поводу ремонта. В марте власти провели аукцион на капитальный ремонт ступеней, пандусов, площадок на территории склона от Северной до Ивановской башни Нижегородского Кремля определен победитель.

Стоимость ремонта определена в 18,7 млн рублей. Сейчас идет оформление документов, закупка материалов для ремонта и завоз оборудования.

Но прогуляться по лестнице не получится до поздней осени. Ремонт планирую начать в апреле, а закончить только в IIIдекаде октября.