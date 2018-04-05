Врачи скорой помощи с апреля смогут получить статус «Московский врач»

Врачи скорой помощи смогут пройти тестирование для получения статуса «Московский врач», сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Медики этой специальности стали претендовать на почетное звание только с апреля. Всего в столице работает более двух тысяч таких врачей. Представители еще 20 направлений также смогут принять участия в испытаниях до конца 2018 года.

Агентство «Москва». "Получить этот статус смогут онкологи, стоматологи, гастроэнтерологи и врачи клинической лабораторной диагностики", — цитирует руководителя ведомства Алексея Хрипуна