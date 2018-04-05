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Врачи скорой помощи получили возможность сдать экзамен на статус «Московский врач»
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Врачи скорой помощи получили возможность сдать экзамен на статус «Московский врач» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Врачи по специальности «Скорая медицинская помощь» смогут пройти добровольные оценочные процедуры на получение статуса «Московский врач» уже в апреле этого года. Об этом сообщила в четверг пресс— служба Департамента здравоохранения Москвы.
"Первые врачи по специальности «Скорая медицинская помощь» пройдут добровольные оценочные процедуры на получение статуса «Московский врач» в апреле этого года. Эта специальность на присвоение почетного статуса была введена только в апреле 2018 года", — говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента Алексея Хрипуна, до конца года возможность получить статус «Московский врач» будет у представителей уже 20 специальностей. «Дополнительно получить этот статус смогут онкологи, стоматологи, гастроэнтерологи и врачи клинической лабораторной диагностики. Первыми в апреле приступают к сдаче добровольного экзамена врачи скорой помощи. У нас работает более 2 тыс. врачей скорой помощи, и, надеюсь, в ближайшее время обладателей статуса „Московский врач“ станет больше», — цитирует его пресс-служба.
Помимо сдачи экзамена на симуляционных тренажерах, претендентам предстоит пройти тесты на знание теории и решить ситуационную задачу. Процедура присвоения статуса проходит ежемесячно по результатам оценки личного портфолио кандидатов комиссией с участием главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения города Москвы по соответствующей специальности.
Статус «Московский врач» был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года в целях создания системы объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для эффективного повышения квалификации врачей. Ранее статус присваивался по 15 специальностям: «Терапия», «Хирургия», «Неврология», «Эндокринология», «Педиатрия», «Общая врачебная практика», «Лучевая диагностика», «Кардиология», «Акушерство и гинекология», «Урология», «Травматология», «Анестезиология и реаниматология», «Оториноларингология», «Дерматовенерология», «Психиатрия».
Звание присваивается врачам при условии наличия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, стажа работы по специальности не менее пяти лет и успешного прохождения добровольных оценочных процедур. Свидетельство «Московский врач» действует пять лет с возможностью подтверждения. Врачам, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. рублей в месяц.
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