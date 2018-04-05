Врачи скорой помощи получили возможность сдать экзамен на статус «Московский врач»

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Врачи по специальности «Скорая медицинская помощь» смогут пройти добровольные оценочные процедуры на получение статуса «Московский врач» уже в апреле этого года. Об этом сообщила в четверг пресс— служба Департамента здравоохранения Москвы.

"Первые врачи по специальности «Скорая медицинская помощь» пройдут добровольные оценочные процедуры на получение статуса «Московский врач» в апреле этого года. Эта специальность на присвоение почетного статуса была введена только в апреле 2018 года", — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента Алексея Хрипуна, до конца года возможность получить статус «Московский врач» будет у представителей уже 20 специальностей. «Дополнительно получить этот статус смогут онкологи, стоматологи, гастроэнтерологи и врачи клинической лабораторной диагностики. Первыми в апреле приступают к сдаче добровольного экзамена врачи скорой помощи. У нас работает более 2 тыс. врачей скорой помощи, и, надеюсь, в ближайшее время обладателей статуса „Московский врач“ станет больше», — цитирует его пресс-служба.

Помимо сдачи экзамена на симуляционных тренажерах, претендентам предстоит пройти тесты на знание теории и решить ситуационную задачу. Процедура присвоения статуса проходит ежемесячно по результатам оценки личного портфолио кандидатов комиссией с участием главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения города Москвы по соответствующей специальности.

Статус «Московский врач» был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года в целях создания системы объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для эффективного повышения квалификации врачей. Ранее статус присваивался по 15 специальностям: «Терапия», «Хирургия», «Неврология», «Эндокринология», «Педиатрия», «Общая врачебная практика», «Лучевая диагностика», «Кардиология», «Акушерство и гинекология», «Урология», «Травматология», «Анестезиология и реаниматология», «Оториноларингология», «Дерматовенерология», «Психиатрия».

Звание присваивается врачам при условии наличия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, стажа работы по специальности не менее пяти лет и успешного прохождения добровольных оценочных процедур. Свидетельство «Московский врач» действует пять лет с возможностью подтверждения. Врачам, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. рублей в месяц.