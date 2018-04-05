Жители Головинского напишут «Тотальный диктант» в Культурном центре на Флотской

В субботу, 14 апреля, в Москве пройдет «Тотальный диктант» — акция для тех, кто хочет проверить свою грамотность и знание русского языка. Одна из площадок расположится в Головинском районе — в Культурном центре «Онежский» на Флотской улице.

Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Важно объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Принять участие в диктанте может любой желающий. Зарегистрироваться можно на официальном сайте https://totaldict.ru/msk/. Там же опубликованы адреса всех площадок в Москве. (ео)