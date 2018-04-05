Ещё
Жители Головинского напишут «Тотальный диктант» в Культурном центре на Флотской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Головинского напишут «Тотальный диктант» в Культурном центре на Флотской 

Управа района Головинский города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В субботу, 14 апреля, в Москве пройдет «Тотальный диктант» — акция для тех, кто хочет проверить свою грамотность и знание русского языка. Одна из площадок расположится в Головинском районе — в Культурном центре «Онежский» на Флотской улице.
Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Важно объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Принять участие в диктанте может любой желающий. Зарегистрироваться можно на официальном сайте https://totaldict.ru/msk/. Там же опубликованы адреса всех площадок в Москве. (ео)
Управа района Головинский города Москвы: последние новости
Начало сноса Ховринской больницы на Клинской улице запланировано на вторую половину 2018 года На вопросы жителей ответит руководство ОМВД по Головинскому району Методам мандала-терапии обучат гостей психологического центра в Лихачевском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге105
«Крым захватим танками»317
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова125
В Подмосковье обвалились цены на дачи99
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством112
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение