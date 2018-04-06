Решать судьбу строительства крематория на границе с поселком Рубежный будут коллегиально 

Напомним, местных жителей волнует перспектива возведения объекта на территории перед кладбищем. Люди опасаются ухудшения экологической обстановки, также их волнует морально-этическая сторона вопроса. Активные противники крематория собирают подписи под интернет-петицией об остановке строительства. Накануне с представителями инициативной группы от поселка встретились руководитель Волжского района Самарской области и Куйбышевского района областной столицы. Ранее в проблеме разбиралась глава Самары Елена Лапушкина. По требованию жителей им предоставлен протокол общественных слушаний по поводу изменения зонирования земли, на которой и планируется новое строительство. Кроме того, необходимо детальное изучение всей проектной и разрешительной документации — ее пообещали предоставить инициативной группе Рубежного.