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Жители Головинского смогут пройти бесплатное комплексное медобследование в поликлинике №45
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Жители Головинского смогут пройти бесплатное комплексное медобследование в поликлинике №45 

Управа района Головинский города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В городской поликлинике № 45, которая обслуживает жителей Головинского района, в течение года можно будет пройти бесплатную комплексную диспансеризацию. Об этом сообщили в поликлинике.
— Диспансеризацию смогут пройти жители, которые родились в 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993 и 1996 годах. Пациентов ждет комплексное медицинское обследование, — рассказали в поликлинике.
График приема: вторник — пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 18.00 (прием анализов до 12.00).
Напомним, городская поликлиника № 45 находится по адресу 5-й Войковский проезд, д. 12. Подходить нужно в кабинет № 414. (ео)
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