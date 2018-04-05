Депутаты Астраханской области предложили возродить в России медвытрезвители

"Сейчас люди в алкогольном опьянении поступают в обычные больницы, и могут своим поведением мешать работе врачей и беспокоить пациентов. Мы считаем, что в этом вопросе надо вернуться к практике выстраивания работы специальных учреждений, где нетрезвым людям будет оказана помощь, а врачей при этом защитят сотрудники полиции. Но при создании таких учреждений возникает ряд вопросов, требующих внимания наших федеральных коллег", — пояснил журналистам спикер областной думы Игорь Мартынов

Астраханские депутаты предлагают на федеральном уровне определить случаи, когда необходимо доставлять граждан в алкогольном опьянении в медвытрезвитель, отрегулировать вопрос оплаты пребывания в учреждении и участие органов защиты правопорядка. Также, по мнению областных парламентариев, необходимо установить подведомственность вытрезвителей, так как сейчас они отсутствуют как в номенклатуре учреждений здравоохранения, так и в учреждениях социального обслуживания.

Ранее сообщалось, что за возрождение системы вытрезвителей в Астраханской области по примеру некоторых регионов выступили представители областного управления МВД и губернатор Александр Жилкин . В частности, отмечалось, что ежегодно в области регистрируется более 2,5 тыс. преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, совершенных в состоянии опьянения. В регионе зарегистрировано свыше 10 тыс. алкоголиков, которые находятся на учете.

Сейчас большую часть граждан, находящихся на улице в состоянии сильного опьянения, доставляют в органы внутренних дел. В пресс-службе УМВД по области отмечали, что при ухудшении состояния здоровья и отсутствии медицинских работников это может привести к смерти задержанного.