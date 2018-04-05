На западе Москвы прошли занятия по гражданской обороне

Специалисты по гражданской обороне организаций и объектов Западного административного округа Москвы провели занятия в управе района Солнцево.

Занятие началось с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове

В семинаре приняли участие более 100 специалистов по вопросам ГО и ЧС территориальных органов власти, предприятий и организаций ЗАО, в том числе должностные лица управ и ГБУ «Жилищник районов».

Ведущий инженер службы ГОЧС по ЗАО Константин Усенко выступил с анализом работы в области эвакуации населения округа. Главный специалист службы ГОЧС по ЗАО Максим Сабокарь сообщил о порядке обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период. Особый интерес собравшихся вызвало выступление начальника окружного Учебно-методического центра об организации обучения работников организаций по ГО и ЧС с минимальным отрывом от производства.

Заместитель начальника Управления по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ Алексей Силантьев поблагодарил собравшихся за совместную работу и пожелал новых успехов.

Занятия проводятся каждый месяц и продуктивно влияют на организацию работы по вопросам защиты населения, гражданской обороны на объектах экономики и органах исполнительной власти округа.