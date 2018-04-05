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На западе Москвы прошли занятия по гражданской обороне
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На западе Москвы прошли занятия по гражданской обороне 

На Западе Москвы 50 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Специалисты по гражданской обороне организаций и объектов Западного административного округа Москвы провели занятия в управе района Солнцево.
Занятие началось с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове.
В семинаре приняли участие более 100 специалистов по вопросам ГО и ЧС территориальных органов власти, предприятий и организаций ЗАО, в том числе должностные лица управ и ГБУ «Жилищник районов».
Ведущий инженер службы ГОЧС по ЗАО Константин Усенко выступил с анализом работы в области эвакуации населения округа. Главный специалист службы ГОЧС по ЗАО Максим Сабокарь сообщил о порядке обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период. Особый интерес собравшихся вызвало выступление начальника окружного Учебно-методического центра об организации обучения работников организаций по ГО и ЧС с минимальным отрывом от производства.
Заместитель начальника Управления по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ Алексей Силантьев поблагодарил собравшихся за совместную работу и пожелал новых успехов.
Занятия проводятся каждый месяц и продуктивно влияют на организацию работы по вопросам защиты населения, гражданской обороны на объектах экономики и органах исполнительной власти округа.
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