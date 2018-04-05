Алексей Москвин: «Пропускная система транспорта для жителей Мещеры потребуется только в дни матчей на стадионе»

фото pixabay.comАлексей Москвин : «Пропускная система транспорта для жителей Мещеры потребуется только в дни матчей на стадионе»5 апреля 2018 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской области открылся бизнес-форум «Ключевые аспекты подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™».

С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин и генеральный директор ТПП НО, заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов

Дмитрий Краснов назвал проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде эпохальным событием: «Данное событие войдет в историю города не только с точки зрения развития инфраструктуры, но и с точки зрения узнаваемости и формирования имиджа Нижнего Новгорода во всем мире, новых возможностей и подходов к организации туризма, гостиничного бизнеса, работы других коммерческих сфер».

Дмитрий Краснов подчеркнул высокую заинтересованность нижегородского бизнеса в ЧМ-2018: «Следует и дальше добиваться проведения крупных мероприятий в регионах страны с целью применения полученных в этом году навыков и знаний».

Алексей Москвин отметил, что в адрес министерства спорта Нижегородской области как основного координатора региональной программы подготовки ЧМ-2018 поступает большое количество вопросов, связанных с проведением турнира. «Данный форум посвящен тому, чтобы постараться ответить на многие вопросы, связанные с проведением матчей на „Стадионе Нижний Новгород“, работой Фестиваля болельщиков FIFA», — подчеркнул Москвин.

В частности, участники форума обсудили вопрос о необходимой аккредитации автотранспорта жителей Канавинского и Нижегородского районов, проживающих рядом со «Стадионом Нижний Новгород» или площадью Минина и Пожарского, где будет организован Фестиваль болельщиков FIFA. Чтобы получить пропуск, дающий право проезда транспорта, каждый автовладелец или организация должны подать заявку на сайте nizhny2018.ru в разделе «Аккредитация» с 10 апреля или с 15 апреля в пунктах выдачи транспортных пропусков в торговых центрах «Аврора» и «Небо». Более подробная информация об открытии центров и их деятельности будет размещена на сайте nizhny2018.ru.

Алексей Москвин особо подчеркнул, что пропускная система транспорта для жителей Мещеры потребуется только в дни матчей на стадионе — это 18, 21, 24, 27 июня, 1 и 6 июля — всего шесть дней. Доступ пешеходов будет осуществляться в свободном режиме, и аккредитация для физических лиц не требуется.

Форум пройдет в течение двух дней — 5 и 6 апреля. Участники обсудят транспортное обеспечение Нижнего Новгорода в дни ЧМ-2018, организацию работы на прилегающей к «Стадиону Нижний Новгород» территории, проведение Фестиваля болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского, возможности нижегородской индустрии гостеприимства и туриндустрии, организацию общественного питания и другой коммерческой деятельности в дни ЧМ-2018, проведение тестовых матчей с участием ФК «Олимпиец» 15 апреля, 28 апреля и 6 мая на новом стадионе.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала.